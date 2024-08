Seyahat etmek, çoğumuz için özgürlüğün ve keşfin kapılarını aralayan bir deneyim. Ancak, çifte vatandaşlığın getirdiği avantajların arasında gizlenmiş bir tuzakla karşılaşmak ve özgürlüğün bir anda yok olması kimsenin aklına gelmez. İşte size, Almanya Nürnberg Havalimanı'nda bir tanıdığımın başına gelen ve etkisinden kurtulamadığım bir hikaye...

Polis yanına gelerek "Saatiniz orijinal mi?" diye soruyor? Evet diyor kız, polis de "Bakabilir miyim? Faturası var mı, görebilir miyim?" diyor. Kız gösteriyor sonra polis, "Bavulu açar mısınız?" diyor. Yeni, o meşhur sıraya girilerek alınan çantayı görüyor ve faturasını soruyor. Ardından saatle çantayı alıp odaya gidiyor polis. Döndüğünde ise "Bu eşyaları siz beyan etmemişsiniz, bunlara el koyuyoruz" diyor. Şok üzerine şok.

"Bunları Türkiye'den aldım ve vergilerini ödedim" açıklaması Almanya'da yeterli olmadı. Memur, bu değerli eşyaların Almanya'ya girişinde hem gümrük vergisi ödemesi, hem de mal varlığını beyan etmesi gerektiğini söyledi. Peki şimdi ödesek, cezanın ne olacağı bile belirsiz. O anki şaşkınlığı ve çaresizliği tarif etmek zor.









Bilgilendirme konusu çok zayıf, bir anda eşyalarınıza el konuluyor ve cezası sonra hesaplanacak, "İsterseniz avukat tutun" deniyor. Gerçekten akıl alır gibi.

"Vergisini ödediğinizde eşyalarınızı 3 ile 6 ay arasında geri alabiliyorsunuz" diyorlar. Böyle bir şeyin olacağını kim nederen bilebilir? Kimse kasıtlı beyanda bulunmamazlık etmez elbette, konu yeterli derecede anlaşılır değil. Bu sistem başka ülkelerde de varmış hatta açık artırmada bu alınan eşyalar satılıyormuş! Ama esas soru şu: Ceza kesmek tamam da, neden eşyalara el konuluyor?

Sonuç olarak, iki vatandaşlık avantaj mı, yoksa bir yük mü? Bu sorunun cevabını düşünürken, böyle bir durumu olan başka kişileri uyarmak isterim. Beyanda bulunmadıysanız, beyanda bulunun ya da değerli eşyalarınızla seyahat etmeyin!

Çünkü özellikle Almanya'daki havalimanları bu konuda belli ki daha çok vakaya ev sahipliği yapacak.



ARNOLD'IN DA BAŞINA GELDİ

Eski Kaliforniya Valisi ve Terminatör filminin yıldızı Arnold Schwarzenegger, Avusturya'ya giderken bagajında lüks bir saat olduğunu belirtmemesinin ardından Münih Havalimanı'nda gümrük yetkilileri tarafından geçici olarak alıkonulmuş.









30 bin dolar değerinde özel yapım saati bulduktan sonra üç saat boyunca Alman yetkililerle birlikte kalmış. Cezai vergi soruşturması başlatılan Schwarzenegger'in gümrük yetkililerine saati iyi bir amaç için açık artırmaya çıkarmayı planladığını söylediği bildirildi. Kar amacı gütmeyen Schwarzenegger İklim Girişimi, Avusturya'nın Kaiser Dağları yakınındaki Kitzbühel kasabasında bir bağış toplama etkinliği planlıyordu. Alman yetkililer Schwarzenegger'den 4 bin dolardan fazlası vergi değeri ve 5 bin dolardan fazlası ceza da dahil olmak üzere yaklaşık 38 bin dolar talep etmiş.



DAVET MASALARINDA KONUŞULAN SAAT!

Kolunuzda pahalı bir saatiniz varsa sadece Almanya polis memurları değil, sosyal çevrenin de radarına giriyorsunuz. Bu saat şu kadar efendim, yılı şu, kronolu, kronosuz, altını, pırlantası... Nasıl aldı?, kim hediye etti? Bu konu uzuyor gidiyor. Bodrum davet masalarında da konuşulan durum bu. Şu sıralar gündem; kayışları renkli son derece spor, en pahalı olduğu konuşulan meşhur saat.







Görüntüsü çirkin, sarı, turuncu, kırmızı kayışlar dikkat çekiyormuş. Acun da takıyormuş efendim, filancanın oğlu nasıl almış o saati! Takım elbiseyle komik duruyormuş ama şimdi en zirve statü göstergesi bu saat olduğundan her kıyafetle uydurmak zorundasınız. Diğer saatleri takanlar ise bu saati takanlara göre yeni başlamış. Start up diye tanımlıyorlar bu kitleyi. Aa o saati takıyorsa o start up. Start up; o çelik herkesin kolunda olan saatleri takan, biraz sonradan görmelere deniyormuş. Saatin zirvesi dedikleri model 400 bin dolar civarı, yani 13 milyon lira değerinde.