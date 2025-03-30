Bugün, hem ramazan bayramının ilk günü. Ayrıca gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya inşa etme yolunda önemli bir kilometre taşı olan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutluyoruz!

Bayramlar, tüketim alışkanlıklarımızı da gözden geçirmemiz gereken özel günler. Bayramlar ne yazık ki plastik kullanımının ve israfın zirveye çıktığı zamanlardan biri. Hediye paketlerinden tek kullanımlık plastik tabaklara, gereksiz alışverişten artık gıdalara kadar pek çok unsur, bayram coşkumuzu gölgeleyen atık sorununa katkı sağlayabiliyor.

SORUMLULUK ZAMANI

Eğer bu konuda bir farkındalık yaratmak istiyorsanız , geri dönüşüm dostu hediyeler tercih edin. Sevdiklerinize plastikle paketlenmiş ürünler yerine uzun ömürlü, geri dönüşüm dostu veya el yapımı hediyeler alabilirsiniz. Tek kullanımlık ürünlerden kaçının. Misafirlerinizi karşılarken tek kullanımlık plastik bardak ve tabaklar yerine yeniden kullanılabilir seçenekleri tercih edin.

Gıda israfını en aza indirin. Fazla yemek yapmaktansa ihtiyaca yönelik porsiyonlar hazırlayarak gıda atığını minimuma indirebilirsiniz. Artan yemekleri de komşularla veya ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilirsiniz.

Alışverişleri bilinçli yapın. Bayram alışverişine çıkarken gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri belirleyin.

Bez torbalar ve geri dönüşüm malzemeleri kullanın. Bayramda yapılacak alışverişlerde plastik poşet yerine bez torbalar kullanarak plastik atığınızı azaltabilirsiniz.

Bu bayram, sadece sevdiklerimizle bir araya gelmekle kalmayıp, aynı zamanda doğaya olan sorumluluğumuzu da hatırlayalım. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle, bayramlarımızı daha bilinçli ve çevre dostu hale getirme yolunda adımlar atalım. Unutmayalım, doğaya olan borcumuzu ödemek için en iyi zaman, şu an! Unutmayalım ki, küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcıdır. Hep birlikte, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için sıfır atık bilincini hayatımızın her alanına entegre edelim.



DIŞ MEKAN ISITICILARI YASAKLANSA NE OLUR?

Barselona, 1 Ocak 2025 itibarıyla restoran, otel ve kafe teraslarında gazlı dış mekan ısıtıcılarını tamamen yasakladı.

Bu karar, çevreci grupların uzun süredir dile getirdiği endişeler sonucunda alındı. İddiaya göre, kış aylarında çalışan gazlı ısıtıcılar, dünyayı üç kez turlayan bir araba kadar karbon salınımına neden oluyor.

GELİR KAYBI ENDİŞESİ

Madrid bu yasağı uygulamaya çalıştı ama yerel mahkeme, ısıtıcıların küresel ısınmaya katkısına dair yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle yasağı engelledi. Fransa ise 2022'den beri gazlı ısıtıcıları yasaklamış durumda, ancak belirli istisnalara izin veriyor. Peki, böyle bir karar Türkiye'de uygulansa ne olurdu?

Öncelikle, mekan sahipleri büyük bir gelir kaybına uğrayacaklarını savunarak yasağa karşı çıkardı.

Aslında bizde de Barselona'da olduğu gibi elektrikli ısıtıcılara bir geçiş olsa iklim krizi açısından daha iyi olabilir. Elbette elektrikli ısıtıcılar doğrudan gaz kadar çevreyi kirletmese de, yüksek enerji tüketimi nedeniyle yine karbon ayak izine katkı sağlıyor.

Bir de bir şey itiraf etmem gerekirse o gazlı ısıtıcı yanında ne zaman otursam o tüp patlayacakmış hissi aklımdan gitmiyor. Bence çevreye faydalı ısıtıcılar konusunda bir çözüm bulursa biz de restoranlarımızda kalite lezzette çığır açtığımız gibi bu alanda da konuşuluruz. Neden olmasın.