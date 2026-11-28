İngiltere'de bu kez sadece bir futbol maçını izlemek için değil, futbolun bazen skordan çok daha fazlasını anlatabildiğine tanıklık etmek için Stamford Bridge'deydim. Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe karşılaşmasında iki Türk teknik direktörün Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez rakip olması, gecenin en özel hikayesiydi. Futbol bazen 90 dakikadan ibaret değil. Hele ki Stamford Bridge gibi futbolun hafızası güçlü bir stadyumdaysanız, sahada olup bitenleri izlerken oyunun arkasındaki hikayelere de takılıp kalıyorsunuz. Shakhtar Donetsk'ın Lounge bölümünde karşılaşma öncesi Ukrayna yemeklerinden oluşan şahane bir menü vardı. Borscht çorbasından Kyiv tavuğuna, Atlantik somonundan Ukrayna sarması halubtsi'ne kadar tüm yemekler çok beğenildi. Ben de ilk kez halubtsi denemiş oldum, bizim kara lahana dolmasını andırıyor biraz ama içinde bizimkinden farklı olarak pirinç yerine karabuğday vardı.





STİLLERİ FARKLIYDI

Gelelim maça... Gecenin en dikkat çekici ayrıntısı iki takımın kulübesindeydi. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör birbirlerine rakip oluyordu. Bir tarafta Arda Turan, diğer tarafta Emre Belözoğlu. İki dostun bu kez farklı kulübelerin başında, birbirlerine karşı mücadele etmesi ister istemez duygusal bir atmosfere neden oldu. Maç boyunca gözüm onların üzerindeydi. Birbirlerine sarılmaları, kenarda heyecanla oyuna müdahale etmeleri, yerlerinde duramamaları, pozisyonlara aynı anda sinirlenip aynı anda sevinmeleri... Hatta beden dilleri bile birbirine benziyordu. Bir tek stilleri farklıydı: Arda Turan; takım elbise altına parlak bir ayakkabı, Emre Belözoğlu; şişme mont, eşofman ve spor ayakkabı giymişti. Sinirlenmeleri ve zıplamaları da bire birdi.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'te oluşturduğu hikaye ayrıca dikkat çekici. Çok genç bir kadroyla, kolay olmayan şartlarda mücadele eden bir takımın başında. Shakhtar sahada enerjisiyle, mücadele gücüyle ve pes etmeyen karakteriyle elinden geleni yaptı. Böyle bir takımı ayakta tutmak, genç oyunculardan maksimum verim almak ve Avrupa sahnesinde rekabetçi kalmak hiç kolay değil. Hele ki savaşta olan bir ülkeden gelmelerini hiç unutmamak gerek.

Fenerbahçe oyun kalitesi, tecrübesi ve kadro gücüyle karşılaşmada daha üstün bir görüntü çizdi. Mücadelenin sonucunu Vedat Muriqi'nin golü belirledi ve sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bir takım kazandı, diğeri kaybetti. Fakat Stamford Bridge'de dostluk kaybetmedi. Bazen futbolun en güzel skoru da tam olarak bu.



MASON GREENWOOD'UN ÇOCUK VAKASI

Futbolda her ayrıntıdan bir linç hikayesi çıkarmak zorunda mıyız? Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşmasının seremonisinde Mason Greenwood'a bir çocuğun eşlik etmemesi her yere haber olmuş. Vay efendim neden? Acaba geçmişteki davalarından sebep mi vs. türlü türlü felaket senaryoları. Greenwood'un geçmişte hakkında açılan ancak Şubat 2023'te düşürülen davası yeniden hatırlatılmak istenmiş.

Ortada bir mahkûmiyet kararı yok. Suçlamalar düşürülmüş. Buna rağmen bir çocuğun maç seremonisinde kiminle sahaya çıktığı üzerinden yeniden bir ahlaki yargılama başlatmak ne kadar anlamlı? Üstelik bir çocuğun futbolcuya eşlik etmemesi tek başına neyin göstergesi? Her ayrıntıdan bir skandal çıkarmak zorunda değiliz.



İNGİLİZ POLİSİ ŞOKE OLDU

Fenerbahçe taraftarı Londra'yı adeta sarı laciverte boyandı. Bu hiç abartı değil, sokaklardan Fenerbahçe tezahüratlarıyla insanlar taştı. Bence İngilizler futbol konusunda tutkulu insanlar ama bu kadarını daha önce gördüklerini düşünmüyorum. Taraftarın coşkusu, meşale yakma arzusu sadece Türkiye'ye has değil burada da devam etti. Polis ve güvenlik görevlilerinin defalarca meşale yakılmaması yönündeki uyarılarına rağmen taraftarın coşkusu dinmedi. Üstelik meşaleler maç sırasında da yandı.

Chelsea'nin stadında böyle bir atmosferle karşılaşan güvenlik ekibinin şaşkınlığını tahmin etmek zor değil. Stamford Bridge o gece yalnızca bir Şampiyonlar Ligi maçına değil, Türk taraftarının kendine has futbol tutkusuna da ev sahipliği yaptı. Sanırım Chelsea güvenliği de o gece unutamayacağı bir taraftar profiliyle tanıştı ve şoke oldular. Meşale işi bir son bulsa ama hiç fena olmayacak.