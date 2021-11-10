Hem çok genç hem çok yetenekli ve bir o kadar da mütevazı bir isim olan Çakal, gerçek adıyla Emirhan, geçtiğimiz günlerde 'Mahvettim' adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bazen yaptığı şarkılar bazen de tarzı ile dijital dünyanın gündeminden düşmeyen bu genç adam; içini döktüğü, adeta derdini anlattığı bu şarkı ile 1 haftada 7 milyon dinlenme gibi rekor bir sayıya ulaşmış. Bravo doğrusu. Üstelik sürekli olarak benim de takip ettiğim trend videolar bölümünde bir haftadır yerini koruyor ki bu da ayrı bir popülerlik. Zira bazı şarkıcıların bir saatliğine bile böyle tepelerde yer alması, onlar için haftalarca, aylarca haber değeri taşıyor. Diğer taraftan da Çakal gibi isimler, bırakın bir saati, koca bir haftayı zirvede bitirmesini sessiz sedasız izliyor. Neyse gelelim şarkıya... Sözleri gerçekçi, isyan ile pişmanlık arasındaki bu şarkıyı dinleyince genç müzisyeni arayıp bir de hikayeyi ondan dinlemek istedim...



Çakal, müzikle olan bağını bana öyle samimi anlattı ki... Bu samimiyetin şarkılarından da dinleyicilerine geçtiğine ve başarısını bu formülle elde ettiğine inancım tam. Bir anda kendisini bulduğu boşlukta; isyandan, kin ve öfkeden müziğe sığındığını ve müzik yaşamının bu şekilde başladığını söylüyor Çakal. Aile, arkadaş ve hatta tüm çevresinden kopup uzaklaşma, bir nevi yoluna yalnız devam etme isteği ve sabrının bittiği nokta, ona dijital platformlardaki dağıtımını DMC'nin yaptığı 'Mahvettim' şarkısını yazdırmış. Sakin okuma tarzı ise şarkının sertliğini yumuşatmış. Bu kadar sert ve ağır sözlere bilinçli olarak mı böyle naif bir altyapı seçti bilemem ama bildiğim bir şey var ki; bu şarkı olmuş arkadaşlar.



İYİ İŞLER BİR BÜTÜNDÜR

Bu arada klip yönetmeni Said Ateş'i de unutmamak gerekir. Bu tarz şarkılar için görüntü sekansı seçmek zordur. Said, klip çekimi için seçtiği puslu havada oynadığı renkler ile adeta şarkının tüm ruhunu yansıtmış. Sözün kısası; iyi işler bir bütündür... Herkes ekip olarak ruhunu işe koyarsa başarı gelir. Şimdi onları ve başarılarını tebrik etmek lazım.



LİSTEMDE YENİ BİR ŞARKI VAR

Alex Tataryan ve Seda Yüksel'i bir araya getiren 'Kum Taneleri' isimli şarkı, bu hafta dinleme listeme girdi. Sözü ve müziği Tataryan'a ait şarkının düzenlemesini Genco Arı yapmış. Tataryan ve Yüksel'in renk uyumu şarkıya çok yakışmış. Avrupa Müzik etiketi ile yayınlanan şarkının sonbahara yakışan bir hikâyesi var. Biraz hayal kırıklığı, biraz aşk acısı. Tataryan ve Yüksel, şarkının duygusunu da aynı bu şekilde yansıttığı için sevdim ben. Yolu açık olsun.



KARAMBOL'DEN İLK KLİP

Grup olarak iş yapmak ve güzel bir frekans elde etmek zordur. O yüzden de Kore dışında grup işleri dünyada da epeyce azaldı. Şimdilerde Karambol adında bir grubun ilk klip şarkısı geldi önüme. Şarkının adı 'Sendin'. Duygusal bir parça... Piyano ve elektrogitar, bu tarz duygusal şarkılara derinlik veriyor. Grup olarak kendi imkanları ile bestelemişler şarkıyı. Ortaya dinlenecek bir iş çıkmış. Umarım grup çalışmaları artarak devam eder.