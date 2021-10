Müziğini yakından takip ettiğim ve okurlarıma her fırsatta başarılarından bahsettiğim Khontkar, sadece bir şarkıcı değil. Adeta fabrika gibi sürekli üretiyor. Çok genç, çok çalışkan ve tabii ki çok da başarılı.

Bu müzik adamı dile kolay 35 şarkılık Mixtape albümü ile yine zirvelerde olacağının işaretini verdi. Bu özel işte kimler yok ki… Khontkar, adını rap dünyasına kazıyan başarılı isimlerle muhteşem bir albüm yaptı ve PLA4: THE VISION nihayet müzikseverlerle buluşuyor.



VEYasin, Ceg, Da Poet, Kamufle, Bixi Blake, KÖKSVL, GRKM, Young Bego, Metth, GOKO!, Ege Çubukçu, Asil, Keskin, MAW, Corr, Kozmos ve Kimera düet performanslarıyla eşlik etmiş bu albümde Khontkar'a. RedKeys Music UK etiketiyle yayınladığı bu muhteşem mixtape albüm için "Bugüne kadar yaptığım en iyi albüm" diyor. Albümün tamamını dinleme fırsatı buldum. Tabii ki hepsi birbirinden özel işler. Ama okurlarım için benim de bu albümde en'lerim var. Playlist'ime giren şarkıların en başında klibini de çektiği 'Kuzgun' geliyor. Farklı vokal teknikleri kullandığı bu şarkıda Khontkar'a KÖKSVL düet olarak eşlik ediyor.

Listemin başındaki bir diğer şarkı ise 'Rocknrolla'. Bu çalışmada da Türkçe rap grubu Mode XL'den VEYasin ile birlikte uyumlu ve iddialı bir çalışma yapılmış.

Tüm şarkıların kısa zamanda dillere düşeceğini tahmin ettiğim bu albümden sizlerin de beğendiği birçok iş çıkacaktır, eminim.



ONUR CAN'IN YILDIZLARI!

Genç yaşta hayatını kaybeden söz ve müzik yazarı Onur Can Özcan'ın 21 yaşına kadar yazdığı şarkılar bir tribute albümde toplanıyor. Onur Can'ın ailesinin önderliğinde hazırlanan albümden 2 şarkı geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.



Emre Aydın ve Tuğkan, Onur Can Özcan'ın şarkılarını seslendirdi. Ama albümde daha çok yıldız isim göreceğiz. Netleşen isimleri sizinle paylaşayım. İlki bu albümde yer almasına kimsenin şaşırmayacağı Merve Özbey...



Onur Can'ın 'Yaramızda Kalsın' şarkısını daha önce seslendiren Özbey, bu kez farklı parçayla albümde yer alacak. İkinci isimse bazı yönleriyle Onur Can'a benzettiğim, özellikle dijitalde çok iyi işlere imza atan Emircan İğrek. Yeni isimler netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim...



PIRIL PIRIL BİR ŞARKI..

Bu hafta yine rap müzikte bereketli bir hafta oldu. Yeni teklisini beğendiğim isimlerden biri de Mela Bedel oldu. Motive edici müziği ve sözleri ile Mela Bedel, 'Kendine İnan' ile benden tam not aldı. Mela Bedel'i her ne kadar uzaktan takip etsem de bu yeni şarkısını müzik camiasının önemli isimlerinden Fatih Tozlu tavsiyesi ile hemen dinledim.



Sony Müzik son dönemlerde bu tarz isimlerin yükselişinde sanatçıların arkasında fazlasıyla duruyor. Bu durumda onların başarılarını kesinlikle doğru oranda etkiliyor. Birçok yazımda bahsettiğim Segah ismi bu şarkıda da yine karşıma çıktı. Bu tarz müziğin en başarılı ve etkili isimlerinden olan Segah'ın imzasını görünce hiç şaşırmadım açıkçası.



6 ŞARKI 3 DÜET

Bir yıldır albüm hazırlığında olan genç şarkıcı Candemir, bu hafta albüm çıkaranlar arasında. Candemir, 'Sonsuz' ile 1 yıllık emeğini ortaya koymuş. 6 şarkının 3'ü düet. Bu düetler de Candemir; Sansar Salvo, Yauvz ve Zerrin Mete ile çalışmış.



PayRec tarafından yayınlanan albüm bu hafta benim listeme girenler arasında. Bu arada RayRec de son dönemlerde iyi işlerin altına imza atıyor, yakından takip ediyorum.



KAYIP İLE LİSTELERDE

Yakından takip ettiğim ve yeni bir çalışması gelir mi diye merakla beklediğim Aksan, 'Kayıp' ile sevenlerini mutlu etti. Altyapısı güçlü olan bu şarkının sözü ve müziği Aksan'ın kendisine ait, şarkının mastering'i de Nuri Singör imzalı.



Aksan, her yaptığı işte kendisini tekrarlayanlara inat yeni bir duyguyla yoluna tam gaz ilerliyor. Profesyonel müzik yaşamına henüz kısa süre önce başlamasına rağmen iyi bir kitle oluşturan şarkıcının hayatın içine ithafen yazdığı şarkı sözleri, onu kısa sürede zirveye çıkaracak. Umarım Aksan'ın bu çıkışı devam eder.