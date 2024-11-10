CHP'li belediyeler, halka hizmetle değil, eğlenceyle gündemden düşmüyor. 29 Ekim'deki kutlamalara harcanan fahiş ücretler halkı isyan ettirdi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere CHP'li belediyeler hizmeti bıraktı, eğlence ve rant yarışına girdi. Hatta geçmiş etkinliklere yapılan harcamalar da ortaya çıkmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs'ta sahneye çıkardığı Mor ve Ötesi'ne 71 milyon ödeme yaptığı ortaya çıkınca grup üyeleri, böyle bir ücret almadığını açıkladı. Mor ve Ötesi'nin sahne ücretinin ortalama 3 milyon olduğu öğrenildi.









ÜCRETLER ORTADA

CHP'li Mansur Yavaş ve ekibinin, 29 Ekim kutlamaları için anlaştıkları Ebru Gündeş ve Mert Demir'e 69.5 milyon ödeme yaptığı evraklar ve bazı belgeler ortaya döküldü. Ancak işin rengi çok geçmeden anlaşıldı. Ebru Gündeş'in kaşesi ortada, o konserde de yaklaşık olarak 5 milyon aldığı tüm piyasada konuşuluyor. Mert Demir'in ise sahne ücreti yaklaşık 2-3 milyon lira arasında. Hadi bunlara KDV'si eklensin, iki sanatçı için maksimum 10 milyon verdiniz. Bugün dört dörtlük bir sahne ve ses tesisatı kurulum bedeli ortalama 2-3 milyon lira ediyor. Hadi bu organizasyonlar büyük organizasyonlar diyelim. Bunlara da günlük 5 milyon gibi bir bedel yazalım, 2 gün deseniz 10 milyon... Konser için gelen ekiplerin konaklamaları, ulaşımları vs. için de 2 milyon yazalım.









Bu konserlerin duyuruları genellikle belediyelere ait billboard'larda, internet üzerinde yapıldığı için büyük bir masraf yapmış olamazsınız ama yine de basım maliyetleri için 1 milyon ayırıldığını düşünelim. Hiç olacak iş değil ama 'görünmeyen giderler' adı altında da bir başlığa 1 milyon lira daha yazalım. Tüm bunları topladığınızda elimize geçen maksimum rakam 24 milyon lira... Buna organizasyon firmasının sunduğu hizmet için aldığı bedel yüzde 10'u ekleyelim yani 2.4 milyon lira... Toplam 26.5 milyon lira ediyor. Bakın işte matematik çok basit! Geriye kalan 43 milyon nereye gitti? Bunlar gibi daha birçok örnek var. Geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'deki etkinliğinde sahneye çıkan Candan Erçetin ve Murda'ya 80 milyon TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise Tarkan'a 23.5 milyon, Gülşen'e 10.2 milyon gibi şişirilmiş ücretler verdiğini kamuoyuna yansıtması... Bununla da bitmedi. CHP'li Konak Belediyesi Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin, Tarsus Belediyesi'nin İrem Derici'ye 3 milyon lira verdiğini açıklaması. Neresinden tutarsan tut elinde kalıyor. CHP'li belediyeler iş birlikçileri ile birlikte milli bayramları fırsat bilerek milyonları ceplerine indiriyor. Sanatçıları da algılarla baş başa bırakıp ateşe atıyorlar.









EVLERE ŞENLİK İHALE

Şarkıcı Hadise, İBB'nin 29 Ekim kutlamaları kapsamında sahneye çıkıp 6 milyon lira ücret almıştı. Ancak Belediye, ekstra harcamalar için ihaleyle iş birliği yaptığı firmaya para kazandırdı. 2021 yılından bu yana 3 yılda konser ve etkinliklere 5 milyar TL harcayan CHP'li İBB'nin, 2024'te İstanbul genelinde düzenlenecek muhtelif organizasyonlar ile tanıtım ve duyuru çalışmaları için 516 milyon+KDV ödeme yapacağı ortaya çıktı. Aynı belediyenin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu'ndaki vurgunu aklıma geldi. Kolpa grubu, Orhan Ölmez, Erdal Güney gibi sanatçılar üzerinden 2020'de 59 konser organizasyonu gerçekleştiren İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin 65 adet konser faturası düzenlediği ortaya çıkmıştı. Kültür A.Ş., 'Konser/ dinleti hizmeti temini' adı altında 4 milyon 451 bin 562 TL fatura keserken, konser veren sanatçıların kaşe bedeli 3 milyon 136 bin TL'ydi. Bunu da hatırlatmadan geçmeyeyim...