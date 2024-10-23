Son dönemde basın bültenlerinde sıkça karşılaştığımız 'trend oldu' veya 'ünlü şarkıcı' başlıkları, müzik endüstrisindeki hızlı tüketim kültürünü ve tanınma arzusunu net bir şekilde yansıtıyor. Her gün çıkan yeni şarkılar ve sanatçılar, müzik dünyasında yer edinmek için medya aracılığıyla görünür olmayı hedefliyor. Ancak bu görünürlük çabası çoğu zaman etkisiz, hatta zararlı olabilir. Özellikle 'ünlü' olarak lanse edilen sanatçıların, bu başlıklarla kamuoyunda kendilerini tanıtma çabaları, samimi olmaktan çok uzak bir imaj çiziyor. Bir sanatçının 'ünlü' veya 'trend' olduğu iddiası, sanatçının gerçek başarısından çok, geçici bir PR stratejisi gibi algılanıyor. Bu tip başlıkların sık kullanılması, sanatçının gerçekten kalıcı bir başarı elde etmesini değil, anlık dikkat çekmesini sağlıyor. Ancak bu strateji, uzun vadede sanatçının kariyerine zarar verebilir. Çünkü dinleyiciler, sahici olmayan, yapay bir şöhretin farkına varmakta zorlanmıyorlar.









İletişimcilere seslenmek gerekirse, bu tür başlıklar hem sanatçıyı hem de halkı yanıltmaktan başka bir şeye hizmet etmiyor. Bir sanatçının kariyerinde kalıcı başarı, trend başlıklarından değil, müzikal yeteneğinden, özgünlüğünden ve dinleyiciyle kurduğu samimi bağdan gelir. Başarı, anlık dikkat çekici manşetlerle değil, uzun vadeli bir emek ve dinleyici sadakatiyle inşa edilir.

Kısacası, bir şarkıcının gerçekten başarılı olması için sanatına ve dinleyicisiyle kurduğu bağa odaklanması gerekiyor. Bu yolda ilerlemek, sanatçının kariyerini sağlam temeller üzerine inşa etmesine yardımcı olur. Öte yandan 'ünlü' ifadesi ise toplumda geniş bir kesim tarafından tanınan, bilinen ve genellikle popüler olan kişiler için kullanılan bir terimdir. Bir kişinin ünlü olarak nitelendirilmesi, medyada sıkça yer alması, geniş bir hayran kitlesine sahip olması veya yaptığı işlerle dikkat çekmesi sonucunda gerçekleşir. Ünlü denilebilmesi için şarkılarınızın milyonlarca dinlenmesi, konser trafiğinizin yoğun olması, gerekir... Bu arada ne ünlüler var, basın bültenlerin de ünlü cümlesini göremezsiniz, işte gerçek ünlü onlardır...



FARUK EMRE'YE EŞİNDEN TAM DESTEK

Ünlü sanatçılara yaptığı vokaller ile tanınan Faruk Emre, yeni teklisi 'Senin Senin'i kliplendirdi. Çoklu vokal tekniğiyle zenginleştirilen parçanın müziği ve aranjesinde Tarık İster imzası var. Parçanın sözleri ise oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'a ait. Mix ve mastering işlemleri Utku Ünsal tarafından yapılmış olan şarkı dinleyenleri hem dans ettiriyor, hem de duygusal bir deneyim sunuyor.









Türkçe pop ve reggaeton tarzındaki enerjik parçanın klibi de parça kadar tempolu. Faruk Emre'nin eşi ise hem klibini yöneterek hem de oynayarak destek verdi.

Reynmen'in düğünü için bulundukları İtalya'da parçasını kliplendiren Faruk Emre, Amalfi, Ravello, Positano'nun muhteşem manzalarını arkasına alarak parçasını seslendirdi.



TÜNZALE'DEN YENİ ŞARKI

Tünzale uzun yıllardır takip ettiğimiz bir isim... Zaman zaman müzik sohbeti de yapıyoruz kendisiyle, çok bilgili ve gerçek bir hoca... Müzik dünyasında kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Tünzale, yeni şarkısı 'Zalim'i sevenleri ile buluşturdu. Camal Qurbanov'un sözlerini ve bestesini yaptığı bu etkileyici parça, güçlü duygusal altyapısı ve vurucu sözleriyle dinleyiciden tam not aldı.







'Zalim' şarkısının düzenlemesi iyi bir aranjör olan Emin Karim tarafından yapıldı. Modern ve geleneksel unsurları harmanlayan aranjman, Tünzale'nin vokaliyle buluşarak, şarkıyı üst bir seviyeye çıkarıyor. Bu etkileyici eseri dinlemeyi unutmayın.