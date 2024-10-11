Biri kadın cinayetlerini övdü diğeri şehitlerimize hakaret etti... Bunlar rapçi değil toplum düşmanı

Kapatılan Discord üzerinden kız çocuklarını taciz eden panellerden birinin sahibi rapçi Deha Tuzcu’nun, kadın cinayetlerini öven şarkılar da yaptığı ortaya çıktı. Bir başka rapçi Maho G. ise şehitlerimize ve askerlerimize hakaret ettiği görüntülerle büyük tepki çekti

ÜSTELİK TELİF BİLE ALIYOR

Rapçi Deha Tuzcu müzik adı altında her türlü rezilliği yapmış! Tuzcu'nun kapatılan Discord'da kız çocuklarına yönelik zorbalık ve istismarda bulunan bir panelin sahibi olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan taciz mesajları ve konuşmaları infiale neden oldu. Bu arada Tuzcu'nun 'Katana' isimli şarkısında samuray kılıcı olan katanayla işlenen kadın cinayetini övdüğü, 'Kırılır Kod' adlı şarkıda da kadına yönelik cinsel istismar sözlerine yer verdiği ortaya çıktı. Üstelik Tuzcu'nun Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) üye olduğu ve dinlenen her şarkısı için bu kurumdan telif aldığı öğrenildi.









AHLAKSIZ! CANLI YAYIN

Rapçi Maho G, yaptığı canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan iki askere hakaret etti ve tehditte bulundu. Yayına katılan askerler, vatani görevlerini yerine getirdiklerini belirtirken, Maho G. "Şehit olacaksınız" dedi, ardından da iki askere hakaret ve küfür dolu sözler sarf etti. Rapçinin şehitlerimiz için sinkaflı kelimeler kullanması, askerlerin nerede görev yaptığını öğrenip amcaoğullarına haber vereceğini ve onları bulacaklarını söyleyerek tehdit etmesi de büyük tepki çekti.