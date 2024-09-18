Rap dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer, uzun bir aradan sonra yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. "Eski Bıçaklar Yeni Kesikler" adlı tekli, tüm dijital platformlarda yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Sözleri, müziği, mix ve mastering'i tamamen Kajmer'e ait olan bu eser, sanatçının güçlü kalemini ve müzikal yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor. Özellikle rap müzikseverlerin merakla beklediği bu şarkı, Sagopa'nın özlenen tarzını ve etkileyici sözlerini dinleyicilerle buluşturuyor.







Sagopa Kajmer'in "Eski Bıçaklar Yeni Kesikler" şarkısının nakarat kısmı şöyle;

Kafamda patlar eski oynadığım taşlar, Kıpırdar dilleri pis, bana çatık kaşlar.

Eski bıçaklar yeni kesikler atmaya devam ededursun,

Olsun, gez göz arpacık nişan aldım.

Bam! Değerse bam telime, öyle hababam susamam,

Eski bıçaklar yeni kesikler atmaya devam ededursun,

Hava hoş bana!



NEREDE KALMIŞTIK?

"Bana Yalan Söylediler" ve "Nerdeysen" gibi hit şarkılarıyla bir dönem Türk müziğine damga vuran Semiramis Pekkan, 54 yıl aradan sonra yeni bir şarkı söyledi. Sözü ve müziği Gülden'e, düzenlemesi ise Sezgin Gezgin'e ait olan "Unutamadım" adlı şarkı, dinleyicilerle buluştu. Şarkıya, vokallerde Semiramis Pekkan'ın ablası Ajda Pekkan da eşlik etti.







Semiramis Pekkan, "Unutamadım" şarkısı için Safa Gülsoy yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Pekkan, bu yeni şarkısını henüz 5 yaşında kaybettiği oğlu Emir Karacan'a ithaf etti. Şarkının söz yazarı ve bestecisi Gülden, bu eseri hazırlarken Emir Karacan'ı düşünerek oluşturduğunu belirtti.



18 YIL SONRA O ŞARKI!

Tamer Gürsoy ve Esma Er, pop dünyasına önemli hitler kazandıran Ferda Anıl Yarkın'ın 2006 yılında yazıp seslendirdiği "Ayrılmayalım" şarkısını yeniden yorumladı. Şarkı, İskender Paydaş prodüktörlüğünde ve Gürkan Kömürcü'nün aranjörlüğünde hazırlandı.









Ferda Anıl Yarkın, kendi şarkılarının başkaları tarafından yeniden yorumlanması konusunda oldukça titiz davranan bir sanatçı. Ancak Tamer Gürsoy ve Esma Er'e bu şarkı için onay verdi. İkilinin yorumu büyük beğeni topladı.