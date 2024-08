Türk rap müziğinin sevilen ikilisi Canbay& Wolker, yeni şarkıları 'Düşmez Kalkmaz' ile büyük beğeni topluyor. Orhan Gencebay'ın efsanevi 'Sen Ne Dersen De' şarkısının melodisini modern rap unsurlarıyla harmanlayan bu parça, müzikseverlerden tam not aldı. İkilinin uyumu da çok güzel.

Şarkının klibi ise Türkiye'nin tarihi dokusuyla ünlü şehirlerinden Mardin'in Tarihi Dara Köyü çekildi. Eşsiz atmosferiyle dikkat çeken klip, şarkının nostaljik havasını görsel bir şölenle tamamlıyor.







Düşmez Kalkmaz"ın prodüksiyonunda Audaz, Burak Gassanov ve Rapnos'un imzası bulunuyor. Düzenleme Narco tarafından yapılırken, mix ve mastering işlemleri Deslow tarafından gerçekleştirildi.

Bu arada yönetmelik koltuğunda Mario da Sanchez oturuyor. Genç bir isim, büyük yetenek. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu güçlü ekibin bir araya gelmesi, şarkının kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Canbay & Wolker, bu yeni projeleriyle bir kez daha rap müzik sahnesinde iddialı olduklarını kanıtlıyor. 'Düşmez Kalkmaz' şimdiden müzik listelerinde üst sıralara yerleşirken, dinleyicilerden gelen olumlu geri dönüşler, şarkının uzun süre konuşulacağını gösteriyor.



İZMİR'DE HER YERDE ÇALAN 9/8'LİK HİT

'Esmer Bomba Roman Havası' adlı şarkı gerçekten etkileyici bir parça. 9/8'lik ritim bu şarkıya müthiş bir uyum katmış. 3 milyon kişi tarafından dinlenmiş.







Özellikle İzmir'de her yerde çalıyor olması da şarkının ne kadar sevildiğinin bir göstergesi. Barış Özbaylar ve Sedat Varhız'ın bu düetindeki uyumları çok başarılı. Ayrıca Bahrican Özbaylar'ın düzenleme, mix ve mastering konusundaki çalışmaları, şarkıyı bir üst seviyeye taşımış. Bol dinlenilmeler dilerim.



ETNA YANARDAĞI'NDA BİR AŞK HİKAYESİ

Pop müziğin sevilen ismi Buray, son albümünden merakla beklenen 'Ne Oldu Bize' adlı video klibini müzikseverlerle buluşturdu. Şarkı çıkmadan önce klibini kendisi ile beraber izledim, görüntüler beni çok etkilemişti. Sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya ait olan bu duygusal şarkı, Nushadow'un düzenlemesiyle müzikseverlere sunuluyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Coşkun Turgut oturuyor. Çekimler, İtalya'nın ünlü Etna Yanardağı'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi. Doğanın en özel anlarından birine tanıklık eden bu klip, yalnızca yılda bir hafta açan nadir çiçeklerin görüntüleri ile izleyicilere görsel bir şölen sunuyor.









Buray, klip çekimleri sırasında yaşadığı macera dolu anları sosyal medyada paylaşarak, takipçilerine bu heyecan dolu süreci anlattı. Yanardağın yeniden faaliyete geçmesinden kısa bir süre önce bu doğa manzaralarını kaydetmenin kendisi için ne kadar özel bir deneyim olduğunu vurguladı.

'Ne Oldu Bize' şarkısında Buray; ilişkilerde yaşanan çalkantılı duygulara ve belirsizliklere odaklanıyor. Etkileyici vokali ve şarkının dokunaklı sözleri, klibin görselliği ile birleşerek izleyenleri derinden etkiliyor.