Bu hafta köşemde Mısırlı bir şarkıcıdan bahsedeceğim sizlere... Belki adını hiç duymadınız şimdiye kadar ama eminim bu yazıyı okuyan herkes yaptığı şarkıyı defalarca dinlemiştir...

Şarkıları tüm dijital platformlarda 500 milyonun üzerinde dinlenen Alaa Sallam'ın 'La Tebee' ve 'Hallah Halah' gibi şarkıları bir anlam ifade etmiyor olabilir belki size ama aslında çok iyi biliyorsunuz bir şarkısını. 'La Tebee'; meşhur Mezdeke grubunun bizleri delice dans ettiren o ünlü Arapça şarkısı, diğer adı ile 'Ya el Yelil'. 1992'de yapılan bu şarkı, o zamanın teknolojik imkansızlıklarına rağmen Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde keşfedildi. Ancak Alaa Sallam, şarkısının bu kadar yayılmasından çok uzun süre haberdar olmadığını söylüyor. Sanatçı, şarkının tüm dünyada popüler olduğunu 2015'te öğrenmiş.









Mısırlı şarkıcı, yaptığı eserin bu kadar sevilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söylerken kendisine bu şarkıdan para kazanıp kazanmadığını da sordum. Sallam çok net bir şekilde "Hayır" diyerek gayet mütevazı bir hayat yaşadığını anlattı... Ne kadar garip değil mi? Şarkınız tüm dünyaya yayılıyor, milyonlarca, belki de milyar dinleniyor... Bu şarkı şu anda çıkmış olsaydı sanırım listelerde bir numara olur ve sahibini zengin ederdi... Ama karşımda benimle sohbet eden bu adam gerçekten çok mütevazı ve müzik dışında hiçbir konu ile ilgilenmemiş biri.









Bu arada şarkıyla ilgili de ilginç bir detay var; bizim dinlerken delice eğlendiğimiz bu şarkının sözleri aslında çaresiz bir aşk için verilen mücadeleyi anlatıyor. Yani duygusal sözlere sahip. Aslında ilk ağır bir makamla yapılmış ama sanatçı daha sonra farklı bir şeyler yapmak istediğini düşünerek şarkıyı bu son haline getirmiş. İyi ki de getirmiş.

Bu arada Mısır müzikleriyle ilgili ilginç bir detayı da öğrendim. Ülkede şarkıların çoğu bu şekilde hareketli ama sözler genelde duygusal. Ülkenin müzik sektöründe slow sözlere mutlaka hareketli aranjeler yapılıyormuş. 'La Tebee'nin doğum hikayesi de böyle. Sözün özü bu kadar meşhur bir şarkının sahibinin halen oldukça mütevazi bir şekilde hayatına devam ediyor olması beni şaşırttı. Galiba burada teknolojinin ve telif haklarının önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Türkiye'de yapacağı remiks şarkısı için birçok prodüktör ve DJ kendisi ile çalışmak istiyormuş. Umarım yeni çalışmalarla bundan sonraki müzik hayatında yine büyük başarılar elde eder ve bu defa büyük kazançlar sağlar. Bunu hak ettiğine inanıyorum...









'İBRAHİM TATLISES CENNETTEN ÇIKMA BİR SES'

Alaaa Sallam, şimdilerde Türkiye'de ve sanırım uzun bir süre de burada kalacak. Birbirinden güzel eserler ve çalışmalar yapmak istiyor. Türkiye'de müzik eserleri endüstrisine üyelikler yapmış. Türk insanını, Türk müziğini ve Türk kültürünü çok sevdiğini belirten Sallam, özellikle de İbrahim Tatlıses hayranı...

Ünlü şarkıcı Tatlıses'le ilgili "Sesine hayranım. Gelmiş geçmiş en iyi ses rengine ve tonuna sahip, cennetten gelen büyük bir ses. Kendisini de ziyaret etmek istiyorum" dedi.