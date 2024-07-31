Türk pop müziğinin yıldızı Simge, Harbiye Açıkhava'da gerçekleştirdiği konseriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ben de kendisini ilk kez canlı canlı izleme şansını yakaladım... Size biraz geceden söz etmek isterim...

Simge yıl boyunca yüzlerce konser verdiğini, ancak Harbiye'nin kendisi için çok özel olduğunu dile getirirken gecenin en unutulmaz anlarından biri ise yeni şarkısı 'Önümüz Yaz'ı genç dansçı Melih Jön ile birlikte dans ederek seslendirmesi oldu. Bu performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Ayrıca, haftalarca listelerde zirvede kalan 'Yakışıklı' şarkısını Salman Tin ile birlikte söylemesi de gecenin sürprizlerinden biriydi.









Simge, 'Sevmek Yüzünden' şarkısını seslendirmeden önce yaptığı konuşmada, "Başımıza ne geldiyse sevmek yüzünden geldi" diyerek izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Bu içten açıklama, şarkının duygusunu daha da derinleştirdi. Konser sırasında yeni albümü hakkında da bilgi veren Simge, "Albümümde Yıldız Tilbe ve Mabel Matiz şarkısı var, yakında stüdyoya giriyorum" diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken seyircilerin 'Icardi' diye tezahürat yapması geceye damgasını vurdu tabii. Simge, bu duruma esprili bir şekilde cevap verdi "Evet, Icardi'nin şarkısını söylüyorum" diyerek güldü. Şarkının bitiminde izleyicilerin "Bir daha bir daha" tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Simge, şarkıyı tekrar söyledi. Simge, Harbiye konserinde bir ay gibi sahnede pırıl pırıl parlıyordu ve baştan sona yüksek enerjisiyle hepimizi büyüledi. Tebrikler Simge!



JAPONYA'DA KLİP ÇEKTİ

Almanya'nın ünlü rap yıldızı Ufo361, yeni hitiyle gündemde. Sanatçının duygusal temaya sahip son şarkısı 'Denk zu Viel Nach' dinleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Şarkının klibi ise Japonya'nın büyüleyici sokaklarında çekildi.









Ufo361, müzik kariyerinde hem Almanca hem de Türkçe şarkılara yer vererek geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Sanatçı, bu iki dili ve kültürü harmanlayarak müziğinde yeni bir soluk yaratıyor. 'Denk zu Viel Nach' da bu anlayışın bir ürünü olarak dinleyicilerle buluşuyor. Sanatçının klibinde Japonca konuşmasının ise beni şaşırttığını söylemeliyim. Yolu açık olsun.



YENİ ŞARKISI ZİRVEYE YÜKSELİYOR

Rap müziğin dinamik isimlerinden Raçpi, yeni şarkısı 'Esc*bar' ile büyük bir çıkış yaptı. Şarkıcının yeni parçası kısa sürede 4 milyondan fazla kişi tarafından dinlendi. 'Esc*bar'ın teknik kalitesinde KeyifHD'nin imzası bulunuyor.







Prodüksiyon kalitesi, şarkının enerjisini ve akıcılığını başarılı bir şekilde yansıtıyor. Şarkının yapımcılığını Recep Çakıroğlu üstlenirken klibinde Kaan Emre Günal imzası var. Videonun atmosferi ve sahne geçişleri, şarkının mesajını güzel anlatıyor. Şarkı ritmi ve sözleri ile rap sevenlere hoş bir müzik deneyimi sunuyor.