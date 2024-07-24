Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özgürlüğe kavuşmasının 50. yıl dönümü, ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın unutulmaz konseriyle kutlandı. Kıbrıs'ta sahne alan Avşar, gecenin anlam ve önemine vurgu yaparak, "Burada sahne aldığım için çok mutluyum" dedi. Avşar, Kıbrıs'ın özgürlüğünün 50. yılında sahne almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, bu özel geceye katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konser boyunca sevilen şarkılarını tek tek seslendiren Avşar, izleyicilere eşlik ederek coşkulu anlar yaşattı. Özellikle "Memleketim" şarkısını seslendirdiğinde büyük alkış aldı. Ben de bu unutulmaz performansı izlerken kendisinden çok etkilendim.







Konser sonrası Concord Luxury Resort Otel'in Genel Müdürü Efe Sidal ile bir araya geldim ve Kıbrıs'taki konser etkinliklerini sordum. Sidal, otellerde ilk konser veren kişinin kendisi olduğunu belirtti, uzun uzun müzik üzerine sohbet ettik. Sektöre olan hakimiyeti beni çok mutlu etti ve bu konuda bilgi sahibi olmanın önemini bir kez daha anladım.

Bu güzel 50. yıl dönümünde orada olmak, benim için büyük bir mutluluktu. Gece boyunca sahnede enerjisi ve performansıyla izleyicileri büyüleyen Hülya Avşar, coşkulu anlar yaşattı. Kıbrıs halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Avşar, performansı ile unutulmaz bir geceye imza attı. İzleyiciler, gece boyunca sanatçının şarkılarına eşlik ederek, 50. yıl dönümünün coşkusunu doyasıya yaşadı. Bu özel konser, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özgürlüğe kavuşmasının 50. yıldönümüne yakışır bir kutlama olarak hafızalara kazındı.



DERYA BEDAVACI'DAN YİNE EFSANE PARÇA

Başarılı sanatçı Derya Bedavacı, son zamanların en dikkat çeken isimleri arasında. Büyüleyici sesiyle hayran kitlesini genişleten Bedavacı, yoğun turne programına rağmen yeni albüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Konser biletleri günler öncesinden tükenen sanatçının henüz yayınlanmamış yeni albümü 'Damar Aşımı'nın ilk iki parçası 'Dönebilsem' ve 'Alışırım' büyük beğeni toplamıştı.







Bedavacı'nın single olarak yayınlayacağı yeni parçası 'Körkütük'ü 19 Temmuz'da müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği kendisine ait, aranjörlüğünü Berkay Şenol üstlenmiş. Yetenekli sanatçının 'Körkütük' için kamera karşısına geçtiği ve Büyük Londra Oteli'nde çekilen klibin yönetmenliğini ise Safa Gülsoy üstleniyor. Derya Bedavacı'nın yeni parçası 'Körkütük' yayında...



BU ESER, GERÇEK AŞKI ARAYANLARA

Kendine özgü duruşuyla ve tarzıyla kendi şarkılarını yazıp seslendiren sanatçı, söz yazarı ve doktor Elvan Elvan'ın yepyeni slow şarkısı 'Yürek İster' müzikseverlerle buluştu. Söz ve müzik, sanatçının kendisine ait. Aranjesinde ise Emre Bayar'ın imzası var. İnsan ilişkileriyle yoğrulduğumuz evrende aşk, sevgi ve birliktelikler kadar ayrılıkların da bizler için olduğunu hatırlatan sanatçı, şarkısı hakkında şunları söyledi:







"Birbirini seven, birbirine inanan, sevdiklerinin kıymetini bilen, inandığı aşka gönülden sahip çıkan cesur yüreklere ve de gerçek aşkı bulmak için sabırla bekleyenlere gelsin bu şarkı." Elvan Elvan'ın tüm pozitif enerjisini ve güzelliğini şarkının sözlerine eşlik eden hikayesi ile izleyicisine yansıtan klip yönetmenliğini ise sektörün kıymetli isimmerinden Kemal Başbuğ üstleniyor. Klip de çok güzel olmuş.