Geçtiğimiz cumartesi akşamı, Avrupa'nın en ünlü caddelerinden biri olan Londra'daki Mayfair'de bulunan ünlü bir gece kulübü, unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu özel gecede, prodüktör ve DJ Erkan Şen sahne aldı ve yüzlerce elektronik müzikseveri Afro house ve tech house setleriyle büyüledi.

Şen'in Londra performansları artık kentin müzik dünyasında büyük ilgi görüyor. Sahne aldığı her etkinlikte kendine özgü tarzıyla müzikseverleri etkilemeyi başaran DJ, o gece de beklentileri fazlasıyla karşıladı. İngiliz müzikseverler, etkileyici ritimlerle adeta kendilerini kaybetti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans eden kalabalık, müziğin ritmiyle coştu. Etkinliğe sadece İngilizler değil, aynı zamanda Londra'da yaşayan Türk müzikseverler de büyük ilgi gösterdi.







Erkan Şen, sahne performansıyla her iki kültürü de bir araya getirerek herkesin beğenisini topladı. Maroto'nun enerjik atmosferi, müzik ziyafetiyle birleşince gece unutulmaz anlara sahne oldu. Bu etkinlik, müzikle birleşen kültürlerin buluşma noktası haline geldi. Şen, Londra'nın gece hayatında vazgeçilmez bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu tür etkinlikler, Londra'nın kozmopolit yapısının bir yansıması olarak, farklı kültürlerin müzik aracılığıyla buluşmasını sağlıyor, şehirdeki sanat ve eğlence hayatını zenginleştiriyor. DJ performansları, sadece bir gece kulübü deneyimi olmaktan öte, katılımcılara farklı bir dünyaya adım atma fırsatı sunuyor. O gecede yaşananlar, müziğin evrensel diliyle insanların nasıl bir araya geldiğini ve birlikte eğlencenin keyfini nasıl çıkardığını gösteriyor. Londra gecelerinde estirilen bu fırtına uzun süre konuşulacağa benziyor.







'ORİJİNAL' ATAR GİDER

Rap müziğe yeni bir soluk getiren Buse Ayla, yeni single'ı ile sevenleriyle buluşuyor. Geçtiğimiz aylarda 'Yapboz' ve 'Bahane' isimli çalışmalarıyla kendini gösteren iddialı şarkıcı, enerjik ve özgüven dolu yeni şarkısı 'Orijinal'i dinleyicilerinin beğenisine sunuyor. Genç sanatçının bugüne kadar ürettiği en eğlenceli ve giderli parçası diyebiliriz. Havalı sözlerine eşlik eden ritimlerle dans etmemek imkansız. Sözü ve bestesi Buse Ayla'ya ait olan parçanın aranjör koltuğunda ise Can VS ve Archie oturuyor. 'Orijinal', şimdi tüm dijital platformlarda yayında.







BURAK KİNG VE ÖYKÜ GÜRMAN İŞBİRLİĞİ: 'BİR SANA'

Türk müziğinin iki sevilen ismi, rapçi Burak King ve şarkıcı Öykü Gürman, yeni projeleri 'Bir Sana' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Ben şarkı çıkmadan önce dinleme fırsatı bulmuştum. Burak, bana şarkıyı dinletmişti ve çok heyecanlanmıştım. Bu iş birliği, Öykü'nün güçlü ses rengi ile iki farklı müzik türünü bir araya getirerek dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Şarkısının sözleri ve müziği, başarılı rapçi Burak King tarafından yazıldı. King, rap müziğin Türkiye'deki önemli temsilcilerinden biri olarak güçlü sözleri ve etkileyici melodileriyle tanınıyor. Bu şarkıda da duygusal ve derin anlamlı sözleriyle dikkat çekiyor. Şarkının müzikal düzenlemesi, Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu tarafından yapıldı. Mix ve mastering işlemleri de aynı ikili tarafından gerçekleştirildi.