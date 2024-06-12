Türkiye'nin rap müziğine yön veren efsanevi sanatçısı Ceza için unutulmaz bir saygı gecesi düzenleniyor! 25 Haziran'da gerçekleşecek etkinlikte, birçok ünlü sanatçı Ceza'nın unutulmaz şarkılarını yorumlayacak. Geceyi Beyazıt Öztürk ve Eser Yenenler'in de aralarında bulunduğu 15 ünlü isim sunacak. Bu isimler, etkinliğe ayrı bir renk ve enerji katacak.







Gecede sahne alacak sanatçılar arasında Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Murda, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik (videolu katılım) bulunuyor.

Bu gece, sadece Ceza'nın müziğine değil, aynı zamanda rap kültürüne de bir saygı duruşu niteliğinde olacak. Dans gösterileri ve grafiti sanatı, geceyi daha da renklendirecek ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Siz de bu geceye katılarak, Ceza'nın müziğine ve rap kültürüne olan saygınızı gösterebilirsiniz.



ORGANİK REAKSİYON

Dijital platformlara her hafta yüzlerce yeni şarkı yükleniyor. Ama o yüklenen şarkılardan ziyade özellikle son dönemde eski şarkılar viral oluyor. Bu yükselişin sebebinin organikliği bana çok samimi geliyor. Buna benzer bir durum, sevilen şarkıcı Aydın Kurtoğlu'nun iki şarkısında yaşandı. Yaklaşık 10 yıl önce çıkan 'Tüh Tüh' ve 'Hayırlı Günler' şarkıları, sosyal medyada adeta patlama yaptı.







Kullanıcılar, bu şarkılar üzerine kendi videolarını çekip paylaşım yapmaya başlayınca, iki şarkı yeniden gündeme geldi ve 3 ayda 250 binden fazla video çekildiği ortaya çıktı. İşte böyle 'organik reaksiyonları' seviyoruz. Kaldı ki, Aydın Kurtoğlu da zaten işini hakkıyla yapan, son derece iyi bir müzisyen. Şimdi yeni şarkısı 'Bi Şarkı'yı yayınladı... Sözü ve müziği Murat Güneş'e ait olan şarkının düzenlemesini Serkan Balkan yapmış. Prodüktörlüğünü Hande Ünsal'ın üstlendiği şarkının klibini de Halil Güzel çekmiş. Bize de tebrik edip, bu şarkının tadını çıkarmak düşer.



FURKAN ANIL'DAN DUYGULARA DOKUNAN ŞARKI

Furkan Anıl, 2022 yılında yayınladığı ilk teklisi 'Oyna' ile profesyonel müzik kariyerine adım attı. 'Geri Dönme' ve 'Bırakma Beni' teklilerinin ardından 2024'te sözleri Onur Özdemir imzasını taşıyan 'Şükela' ile devam etti. Son dönemde sosyal medyada akustik performanslarını yayınlayan Furkan Anıl, bu projeden söz ve bestesi kendisine ait olan 'Kar Tanesi'ni dijital platformlarda dinleyici ile buluşturdu.







Söz yazarı yönüyle dikkat çeken genç sanatçının yeni teklisi, aşkın belirsizliği ve karmaşıklığında kalan kişinin yalnızlık ve mesafe duygusuyla olan mücadelesini anlatıyor. Şarkının havası ve sözleri pop müzikte özlediğimiz naif duygulara dokunuyor. Şarkının video klip yönetmenliğini ise İsa Kurt üstlendi.