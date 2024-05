Türk müziğinin efsanevi ismi Yıldız Tilbe, kariyerinin 30'uncu yılını yeni bir albüm ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir stüdyodan yaptığı fotoğraf paylaşımını gördüm, Yıldız'la aynı karede son zamanların en iyileri arasında olan aranjör Fırat Özbaylar da var. Haziran ayında müzikseverlerle buluşacak olan 'Ben Bir Şarkıyım' albümü, yazın en keyifli anlarını yaşatmaya ve eskileri yad etmeye aday. Bu albümde Yıldız Tilbe'nin kalbinden koparıp başka sanatçı dostlarına verdiği ve onların sesinden dinlediğimiz şarkıları bu kez Tilbe kendi yorumuyla söyleyecek.









Ünlü sanatçı, 30 yıldır aşıkların, üzülenlerin ve yalnızların en yakın dostu oldu. Şarkılarıyla insanların hayatına dokundu ve müzik listelerinde zirveye çıktı. Tilbe, hem kendi seslendirdiği hem de diğer sanatçılara verdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Şimdi ise, menajeri Özgür Aras'ın tasarladığı yeni proje ile bu unutulmaz şarkıları tekrar kendi sesiyle canlandırıyor.

Ünlü sanatçı, 9 Haziran'da ise Beşiktaş Stadyumu'nda dev bir konser verecek. Bu konserde de 'Ben Bir Şarkıyım' albümünün yayınlanan ilk üç şarkısını ilk defa canlı olarak seslendirecek. Bu özel gece, Tilbe'nin hayranları için unutulmaz bir anı olacak, şimdiden benden söylemesi... Bu dev konser, yaz aylarının da en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmaya aday.









'Bu şarkı takılı kaldığımız o kişiye yazıldı'

Türkçe müziğin sevilen gruplarından İkilem, müzikseverlere yeni bir sürpriz hazırlıyor. 24 Mayıs'ta yayınlanacak olan 'Perişanlardayım' adlı yeni şarkısı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdükleri 'Ne Mutsuzum Ne De İyi' EP'si ile büyük beğeni toplayan İkilem, 'Perişanlardayım' ile de bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Şarkının sözleri ve müziği, grubun başarılı üyelerinden Serhat Karan'a ait. Prodüktörlüğünü ise grubun diğer üyesi Uğur Ateş üstleniyor. Bu güçlü ikili, şarkılarında duygusal derinliği ve melodik zenginliği bir araya getirerek dinleyicilere keyifli bir deneyim sunuyor. Ecem Gündoğdu'nun yönetmeliğinde, 40 kişilik kalabalık bir ekiple çekilen klip ise izleyicilere görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Klibin görüntü yönetmenliğini Can Dolu üstlenirken, kapak fotoğrafı ise Selim Vardım imzalı. İkilem, yeni şarkılarını şu sözlerle özetliyor: "Perişanlardayım, tutkuyla peşinden sürüklendiğim, bizden gidemeyen ama kalıyorum da demediği için takılı kaldığımız o kişiye yazıldı."









Bayram coşkusu Buray ile zirve yaptı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da ünlü sanatçı Buray'ın konseriyle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binlerce kişi, unutulmaz bir gece yaşadı. Buray, konser sırasında 19 Mayıs'ın önemine vurgu yaparak "19 Mayıs'ta milletimizin bağımsızlık heyecanı ile uyanışı vardır. Atatürk'ün armağan ettiği bayram herkese kutlu olsun. Bu akşam burada 7'den 70'e kadar on binlerce genç ses hep birlikte şarkı söylüyor" dedi. Sanatçının bu anlamlı mesajı, meydanı dolduran kalabalık tarafından büyük alkış aldı. Buray, geçtiğimiz günlerde kliplendirdiği 'Bedduam Yok' ve 'Kalbime Kalbime' şarkılarını da hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Bu yeni hitler, dinleyicilerden tam not aldı. Konser, Buray ve meydanı dolduran on binlerce kişinin hep birlikte söylediği Gençlik Marşı ile sona erdi.