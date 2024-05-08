Son zamanlarda, popüler konserlerin biletlerinin hızla tükenmesi, sanatçının hayranlarını karaborsa bilet satıcılarına yönlendiriyor. Konuştuğum organizanitörler "Sold out (hepsi satıldı) çok büyük bir sorun" diyor.

Sanatçı veya organizatör, sosyal medyada 'bilet tükenmiştir' diye paylaşım yapıyorsa, karaborsadan bilet almayın çünkü mağdur olursunuz. Ayrıca alınan biletle giriş yapsanız bile sevdiğiniz sanatçılara hiçbir desteği olmayacaktır.









Bir konser için 'sold out' paylaşımı yapıldıysa bundan sonra yapacağınız pek bir şey yok, sadece sanatçının diğer konser takvimini yakalamak durumundasınız. Çünkü biletleri yasal olarak alacağınız platformlar bellidir. Onların dışında hareket etmeniz hem bütçe olarak cebinizi yoracak hem de o günkü planınızı berbat edip sizi hayal kırıklığına uğratacaktır.

Bu arada karaborsa biletlerin fiyatları, orijinal fiyatın çok üzerindedir. Karaborsadan bilet aldığınızda, çok daha fazla para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Sonuç olarak, biletlerinizi güvenilir kaynaklardan alın, konser deneyiminizi güvence altında tutun ve sürprizlerle karşılaşmayın.









SEMİCENK'IN YÜKSELİŞİ

Geçtiğimiz iki yıl içinde dijital platformlara damga vuran Semicenk, yeni şarkısı 'Tek Başıma'yı geçtiğimiz hafta yayınladı.

Çıkardığı şarkılarla kırılması zor rekorlara imza atan, yoğun bir konser programıyla milyonlarla buluşan sanatçının önlenemez başarısı hızla devam ediyor. Semicenk artık kariyerinde yaptığı biletli konserler ve açık hava konserleriyle farklı bir noktaya ulaştı desek yeridir. Şarkıcının 14 Haziran'da Maslak'taki etkinlik mekanında açık hava konseri var. Ben de davetliyim. Sahnesini çok merak ediyorum, yerinde, canlı canlı izlemek keyifli olacak.









AFRİKA ESİNTİLİ YENİ ŞARKI

Müzik dünyasının genç ve yetenekli ismi YGA, heyecan verici bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. 2023 yazında çıkardığı 'Böyle Gelmiş Böyle Gider' teklisiyle dikkatleri üzerine çeken ve geçtiğimiz aylarda 'Gel Bir de Bana Sor' ve 'Kelebek' parçalarıyla beğeni toplayan YGA, şimdi de 'Barikatlar' isimli yeni single'ıyla müzikseverlerle buluşuyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi YGA'ya ait olan şarkı, dinleyicilere güçlü bir afro pop deneyimi sunuyor. Şarkının mastering'i ise Akın Erdem Kadız tarafından gerçekleştirildi.

Bu yeni şarkıyı keşfetmek için hemen dinlemeye başlayın!