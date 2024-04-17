Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda özel bir konsere imza atacak. Müzik kariyerinin ilk stadyum konserinde muhteşem bir görsel şov da sunacak olan Süperstar'a Türkiye'nin önde gelen sanatçıları da eşlik edecek.

Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Pekkan efsane şarkılarını Türkiye'nin en sevilen sanatçı arkadaşlarıyla beraber söyleyecek. Türk müzik tarihine damga vuracak olan konserde 40 bin kişi en sevilen Ajda şarkılarını tek bir yürekten söyleyecek.









MÜZİK TARİHİNDE BİR İLK

Meslek kariyerinde bir ilki gerçekleştireceğini belirten Ajda Pekkan, konser heyecanını da sosyal medya hesabından paylaştı: "Tabii ki kim bu arkadaşları diye merak ediyorsunuz. Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan sesler diye ufak bir tüyo vereyim. İlerleyen zamanlarda detayları öğrenmiş olacaksınız. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması bakımından da Beşiktaş Stadyumu konserini çok önemsiyorum ve büyük heyecan içinde hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için unutulmaz bir hatıra, hafızalardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle. 12 Haziran'da sağlıkla, huzurla, heyecan ve aşkla buluşmak üzere..." Bugüne kadar bilinen Ajda Pekkan konserlerinden bambaşka olacak konserin biletleri de büyük ilgi görüyor, hatta tükenmek üzere olduğunu hatırlatmak isterim. Ben de o günü sabırsızlıkla bekliyorum.











SİMGE'NİN YENİ ŞARKISI ÇOK DİNLENDİ

Son dönemlerin bana göre en parlayan yıldızı olan Simge dur durak bilmiyor. 'Aşkın Olayım' şarkısından sonra Köfn ile işbirliği yaptığı 'Yakışıklı' ve 'Bir Şehri Sevmek' adlı şarkıları hep bir öncekini aratmayan başarılar elde etti. Öyle sanıyorum ki bu şarkıları 7'den 70'e herhalde bilmeyen ya da mırıldanmadan kalmamıştır.

Bu şarkılarındaki başarısını sürdürmeye kararlı olan şarkıcının son parçası 'Söyleme'yi dinledikten sonra bu konuda yanılmadığımı göreceksiniz. Şarkı Simge'nin sesine ve tarzına 'cuk' diye oturmuş. Şarkının söz ve müziği Onurr'a, aranjesi ise Şener Engin'e ait. Çeşme'de çekilen klip ise genç yönetmen Seçkin Süngüç imzalı. Yine bol dinlemeli hafif tonlu bir yaz şarkısı yapmış Simge. Hareketli parçalarını muhtemelen sıcak havalara saklıyor. Bu arada canlı performansındaki başarısı da konuşulan Simge'yi henüz izleyemedim. Ama en kısa sürede izleyip paylaşacağım.









EDEBİYATTAN İLHAM ALAN ŞARKI

Söz, müzik ve aranje alanlarında çok başarılı olan müzisyen Hakan Yeşilkaya, genç yetenek Zeus Kabadayı ve kendine özgü tarzıyla tanınan Pamela, 'Kader Değil' adlı şarkıda buluştu. Şarkı, kırılgan bir kalbin derinliklerinden gelen sözlerle, yaşama meydan okuyan müziğin gücüyle harmanlanmış. Şarkının klibi Zeus Kabadayı imzalı. Pamela'nın klipte giydiği kostümler ise moda tasarımcısı Ümit Ünal'a ait. 'Kader Değil', kader algımızın nesnel ve öznel düşüncelerden oluştuğu gerçeğine dikkat çekiyor. Kendimizi konumlandırdığımız yerin belirsizliği ve hayata yüklediğimiz anlamların değişkenliği, giderek yalnız kalmamıza sebep oluyor. Şarkı, edebiyattan beslenen melodiler ve şiirin gücüyle farklı bir deneyim sunuyor.