Bugün size Grammy ödüllü sanatçı Shakira'nın 7 yıl aradan sonra çıkardığı yeni albümünden söz etmek istiyorum...

Shakira'nın 12. albümü olan 'Las Mujeres Ya No Lloran'da (Kadınlar Artık Ağlamıyor); 8 yeni şarkı, yeni bir remiksle birlikte Bizarrap ile 'Music Sessions Vol. 53', Karol G ile 'TQG', Ozuna ile 'Monotonía', Rauw Alejandro ile 'Te Felicito', Manuel Turizo ile 'Copa Vacía' gibi iş birliklerinden oluşan 16 parça bulunuyor.

Albümü ben de dinledim, The Times'ın dediği gibi; pop, EDM, rap, reggaeton ve ballad arasında gidip gelen, bir tarafı sert bir tarafı da kırılgan, duygusal bir karışım...









Shakira yeni albümünü verdiği röportajda ise şöyle anlatmış:

"Bu acının yaratıcılığa, hayal kırıklığının üretkenliğe, öfkenin tutkuya, kırılganlığın dayanıklılığa dönüşümü.

Hayatımın pek çok parçası gözlerimin önünde parçalandı ve bir bakıma kendimi yeniden inşa etmek zorunda kaldım, kemikleri yerden toplayıp hepsini bir araya getirdim. Ve hepsini bir arada tutan yapıştırıcı da müzikti."

Bu arada Shakira, albümün çıkışıyla eş zamanlı olarak, ünlü rapçi Cardi B ile yeni şarkısı 'Puntería' için de klip çekti. Ünlü sanatçı bu iş birliğinden çok mutlu olduğunu, çok yaratıcı, esprili ve samimi bulduğunu düşündüğü Cardi B ile çalışmanın kendisi için büyük zevk olduğunu dile getirmiş. Merak edenler, bu klibe de bir göz atsın, 'Emily in Paris'in yıldızı Lucien Laviscount'un da konuk oyuncu olarak yer aldığını söylemeliyim.









'Mental' sınırları zorlayacak

Yeni nesil rap müzik sahnesinde güçlü cümleleri ve sağlam altyapısıyla dikkat çeken Olvi, yeni albümü 'Mental'i 12 Nisan'da müzikseverlerle buluşturacak. Albümün öne çıkan şarkısı olan 'Balkon', dinleyicileri şimdiden heyecanlandırdı. Olvi'nin yoğun emek ve tutkuyla hazırladığı bu şarkı, dinleyicileri derin düşüncelere sürükleyen yapısıyla dikkat çekiyor.

'Mental' albümü ise Olvi'nin müzikal evriminin bir yansıması olarak görülüyor ve rap müziğin sınırlarını zorlayan bir çalışma olarak değerlendiriliyor.









10'uncu yıla 10 özel şarkı

Onlar grup olarak çok sevildi, ben de sıkı takipçileriyim. Yaptıkları her canlı performans kulaklarımızda ayrı bir lezzet bırakıyor. Tabii ki Rubato'dan bahsediyorum. Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan Rubato'nun 5. stüdyo albümü Rubato 5 yayınlandı. Ve tabii ki tüm eserleri şimdiden listeme eklendi. 'Sen Tükendin Ben Tükendim' zaten sevdiğim bir türküydü, Rubato tarafından çok daha farklı yorumlamış.

Defalarca dinledim albümü... Kıymetli çello ustası Özer Arkun, Göksun Çavdar (klarnet/ bas klarnet/saksafon) ve Eralp Görgün(bas gitar), yine tabiri caizse müziğin içinden geçmişler, 10'uncu yıllarında 10 şarkıyı harika şekilde yorumlamışlar.