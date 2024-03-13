Son zamanlarda ilgi çekmeye çalışan bazı sanatçıların; kendilerini 'çalıntı', 'özenti' diye yaftaladığım davranışlarına sıkça şahit olmaya başladık... Benim de önüme bazı videolar geliyor tabii... Geçtiğimiz dönemlerde bazı erkek şarkıcılar tırnaklarına oje sürmeye başlamıştı, şimdi de etek giyme modası başladı. Hele bir oyuncu kardeşimiz var ki hangi 'saçmalığı' yapacağını şaşırdı.









Bu arada söyleyeyim bu ülke, özgür bir ülke beyler! Ben giyim kuşamınıza ve makyajınıza karışamam elbette. Hani biraz göz zevkimi bozuyor, o kadar. Ancak bu garip içerikler tamamen kopya. Ojeli etekli 'delikanlılar' yakında daha da ileriye gidip topuklu ayakkabı ile sahneye çıkarsa hiç şaşırmam. Beni esas şaşırtan şey bunu bile yapacak kadar göze aldığınız PR hırsının size finalde ne 'getirmeyeceğini' bile bile verdiğiniz taviz. Öyle ya bu mahallede salyangoz satılmayacağını bile bile bunu yapıyor olmak enteresan.



'BENİ Bİ SALIN'LA İSYAN ETTİ

Alternatif müzik sevenler için bu hafta listeme yeni eklenen bir müzisyenden söz edeceğim: Cahit Kılınçel. Gün geçtikçe bu tarzda yerini sağlamlaştıran şarkıcının son çıkardığı 'Beni Bi Salın' gerçekten çok başarılı. Şarkıcının alternatif müziğe yenilik sunduğu bu şarkısında aynı zamanda kendi çizgisini titizlikle koruduğunu da söylemeliyim.







Sözü-müziği kendisine ait olan şarkı ile modern ve çarpıcı bir deneyim ortaya koymuş. Alternatif müzik de tıpkı rap gibi aynı amaca hizmet ediyor, Kılınçel de bu tarzın misyonuna uygun bir iş çıkarmış bu şarkı ile. Baskı ve kısıtlamalara isyan eden şarkının alt yapısı en az sözleri kadar derin olmuş. Şarkının videosu da yayında, yetenekli bir isim olan Tarkan Canca tarafından hazırlanmış. Kısacası Cahit Kılınçel bu şarkısı ile müzikal bir vizyon ortaya koyuyor. Yolu açık olsun.



BENGÜ'DEN HİÇ ESKİMEYECEK ŞARKI

Bengü, yeni teklisi 'Aleyhime'yle müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Söz ve müziğine Özlem Güneykaya'nın imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. Şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde de güzel bir klip çekilmiş.







Hem şarkı hem klip hem de Bengü'nün yeni tarzını çok beğendim. Şarkı daha yeni çıkmasına rağmen radyolarda ve dijital platformlarda hızlıca üst sıralara yükselmiş. Bengü şarkıları yıllandıkça eskimiyor, hatta daha da çok dinleniyor ve seviliyor. Yıllar sonra viral oluyor. 'Aleyhime' şarkısını da daha çok uzun yıllar dinleyeceğiz bence.