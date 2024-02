Başarılı rap'çi Ahiyan, son dönemde bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla başarılı işlere imza attı. Ancak bir süredir sessiz kaldığını düşünüyordum ki; iddialı bir albüm haberi geldi. Albümde emek verdiği 11 şarkıyı da dinledim... Müzik camiasının en iyi isimleri ile birlikte çalışmalar var albümde.

Hepinizin yakından tanıdığı ve yaptığı şarkılar milyonlara ulaşan OsmanCello da bu isimlerden biri. OsmanCello dışında, Furkan Gülfidan, Tawana, Jagerstereo gibi başarılı prodüktörlerle de birlikte çalışmış bu albümde. Aynı zamanda duyduğum kadarı ile ses mühendisleri albümün yapım aşamasında ona eşlik etmişler.







Bir süre ortadan kaybolan başarılı isimlerin her zaman bu sessizliklerini iyi ve iddialı işlerle bozduklarına şahit oluyorum. Bu albüm de böyle olacak düşüncesindeyim.

Albümün adı 'Muhabbet İkbal'. Genç ve başarılı rap'çinin müzik kariyerinde dördüncü albümü bu. Bu arada ilginç bir not da iletmek istiyorum sevgili okurlarım. Ahiyan, bu albümde farklı bir yol izlemiş. 11 şarkının tamamına da klip çekip hazır etmiş. İlginç bir hazırlık gibi geldi bana...







'Muhabbet İkbal'de keyifli bir gönderme de var. Gençler arasında dillere pelesenk olacağına inandığım çıkış şarkısı olan 'Real Mardin'den bahsediyorum. Real Madrid'den esinlenilen 'Real Mardin' yakıştırması zekice.

Bu arada albümdeki tüm sözlerin de şarkıcının kendisine ait olduğunu belirtmeliyim.

Bu kadar emek ve ekip çalışması ile albüm şimdiden dikkatimi fazlası ile çekti. Umarım listeleri de yıkar geçer. Zira emek verilen her iş için dileğim bu.

Hayırlı olsun, yolu açık olsun.



ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ SAYGI ALBÜMÜ

Ülkemizin en önemli gitarist ve bestecilerinden Bülent Özdemir'in sanat hayatının 50'nci yılına özel hazırlanan 'Bülent Özdemir Şarkıları' isimli proje; Vol.1 ve Vol.2 olarak iki ayrı albüm şeklinde yayınlandı. Bu aralar tribute albümler çok moda.







Birçok sanatçı adına saygı albümleri yayınlandı ama Bülent Özdemir'in 50. yılı için yapılan bu çalışma, özellikle albümde yer alan isimler ile dikkatimi çekti. Albümde, müzik piyasasının usta isimlerinden tutun genç nesilden aklınıza gelecek 25 sanatçı var. Sezen Aksu'dan Sibel Can'a, Funda Arar'dan Yıldız Tilbe'ye kadar şampiyonlar ligi gibi albüm... Şarkıların hepsi zaten döneminin hit şarkıları. 'Cennet', 'Deli Kızın Türküsü', 'Kınalı Kuzum', 'Lale Devri', 'Begonvil' gibi nice şarkıya imza atmış Özdemir Usta.







Bülent Özdemir, bildiğim, saygı duyduğum bir isim. Buna rağmen albümü dinlerken 'Aa bu da mı Bülent Özdemir bestesiymiş?' diye şaşırdığım şarkılar oldu. Siz de eminim benim gibi şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

Ne diyeyim, böyle saygı albümüne biz de saygı duyuyoruz. Hayırlı olsun.