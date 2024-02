Sosyal medyada bir video çıktı karşıma. Belki aranızda izleyenler olmuştur. Başta video çok dikkatimi çekmemişti aslında ama kulağıma öyle bir tını geldi ki bir anda dikkat kesildim...

12 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir genç kız, adeta içinden Kibariye ve Ebru Gündeş fırlamışçasına nağmeleri döktürüyordu... Çok sevdiğim 'Merdo' şarkısını seslendiren bu genç kızımızı merak ettim ve diğer videolarına da baktım... İnanın büyük yetenek. Bu yaşta henüz diyafram oluşumunu tamamlamamış olmasına rağmen öyle güzel nefesini kontrol ederek şarkısını okuyordu ki, en kısa zamanda kendisini tanımak isterim.

Olay tabii ki sadece diyaframını nasıl kullandığı değil, sesisin rengi ve okuma tarzı.







Bu arada yaşına rağmen profesyonel duygu aktarımı da beni şaşkına çevirdi desem abartmamış olurum. Acilen eğitilmesi gerekir. Belli ki özel bir gırtlağa sahip bu kızımızın, bu yeteneği internet ortamında çürütülmemeli. Buradan ailesine seslenmek isterim. Özel bir yeteneğe sahip bu kızımızı lütfen hak ettiği noktada görelim ileride... Kendisinin popüler kültüre hitap eden sosyal medya mecrasından çok daha fazla profesyonelliğe ihtiyacı var. Bu arada merak edenler için söyleyeyim; ismini internette bulamadığım için sadece sesinden söz ettim.



DOĞRU ŞARKININ KOKUSUNU İYİ ALIYOR

Ziynet Sali, yeni şarkısı 'İmkansız Bir Aşk Denir'i dün yayınladı. Şarkıyı dinledim, klibi de izledim. Öncelikle şunu söyleyeyim; Ziynet Sali sesi ve yorumunun yanı sıra şarkı seçimi konusunda da çok yetenekli bir isim.







Bu şarkıda olduğu gibi şarkılarını sıklıkla kendisinin seçtiğine, klibinden fotoğraf çekimine kadar her detayla kendisinin ilgilendiğini biliyorum.

Bu özen ve vizyon, yetenekle birleşince ortaya halka mal olmuş şarkılar çıkıyor haliyle. 'İmkansız Bir Aşk Denir' de o şarkılarından biri olabilir.



KIZIL ELMA İLHAM OLDU

Rap müziğin asi dokusunu her şarkısında derinden hissettiren Kodes, bu defa buram buram milli duygular kokan bir şarkı yapmış. Adı: 'Kızıl Elma'. Sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkı adeta dosta güven düşmana korku salıyor.







Geçmişten geleceğe uzanan milli hayalimiz Kızıl Elma'dan aldığı ilhamla yazdığı sözleriyle adeta kurşun atan bir şarkı yapmış Kodes. Eline sağlık... Şarkının en beğendiğim mısrası da 'Tohumları ektik biçiyoruz hasat zamanı bak geri geldik' oldu.







Kodes müzik arasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın efsaneleşen 'One minute' çıkışını da eklemiş. Gençlerin zihninde ve yüreğinde bir cesaret ve gurur perdesi aralayacak şarkıyı tavsiye listeme aldım. Tebrikler Kodes.