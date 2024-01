İki gün önce bir sanatçı dostumuz beni Bakü'deki konserine davet etti. Konser öncesi şehri dolaşırken, sokaklarda sürekli bir şarkıya denk geldik arkadaşlarla, yürürken şarkıyı her duyduğumuzda tempo tuttuk...







O şarkı hangisi diye sorarsınız hemen söyleyeyim; son zamanlarda yaptığı şarkılar ile rap müzik camiasına yön veren Lvbel C5'in son parçası 'Doğuştan Beri Haklıyım'.







Şarkının mimarı Akdo, yine kendine has ve özgün tarzıyla, başarılı beat'i ve altyapılarıyla özel bir şarkıya imza atmış, kimselere benzemediğini bir kez daha göstermiş. 3 günde 1 milyonun sınırını aşan şarkının klibinde ise günlük yaşamın kareleri farklı bir gözle yorumlanmış. Lvbel C5'in bu şarkısı tüm dijital platformların trend listelerine de 1 numaradan girdi. Enerjisi yüksek bu şarkıyı hemen listeme ekledim tabii ki...



DJ'LERİN GÖZDESİ 'SUNAM' OLACAK

Geçtiğimiz haftalarda 2024 için büyük plak şirketlerinin DJ projelerine ağırlık verileceği bir yıl olacak demiştim hatırlarsınız. Bu tarzdaki projelerin ilki popüler bir müzik şirketinden geldi.

Şirket, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin tartışmasız, en ikonik isimlerinden olan söz yazarı ve besteci Yıldız Tilbe'nin yıllar önce seslendirdiği efsane türkü 'Sunam'ın Serdar Ayyıldız ve Anatolian Sessions remiksini yayınladı.







Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip indie dance tarzındaki ilk Türkçe sözlü şarkı olma özelliği taşıyan 'Sunam', farklı sound anlayışına sahip iki DJ'in bir araya gelmesi açısından da önemli bir proje; Türk müziğinin güzel başlangıçlara sahne olacağını müjdeliyor. Farklı rapçilerin birleştiği işler gibi bu tarzdaki birlikteliklerin de artacağı bir yıl olacağından iyice emin oldum. Bu arada Serdar Ayyıldız, Yıldız Tilbe'nin en gözde prodüktörlerinden biri. Tilbe'nin kült şarkılarından 'Şivesi Sensin Aşkın'ın da aranjörü. Tilbe bu şarkıyı o kadar çok sevmişti ki albüme şarkının adını vermişti. Yeni isimlere, tarzlara ve projelere her zaman destek olan Yıldız Tilbe'yi bu tarz bir işe girişme cesaretinden dolayı da tebrik ediyor, böyle DJ projelerinin çoğalmasını diliyorum. Yayınlanır yayınlanmaz müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen 'Sunam' remiksi, bu yaz Türk ve yabancı DJ'lerin de gözdesi olacak gibi.



SÜRPRİZ DÜET

Benim de yakından takip ettiğim, son zamanların başarılı ve popüler isimlerinden olan Çağan Şengül, rock müziğin sevilen gruplarından Pera ile bir şarkıda buluştu. Romantik ve duygusal hitlerin sahibi olan Çağan Şengül, yeni bir hit alarmı veren 'O Yaraları Ben Sardım' adlı parçanın söz ve müziğine imzasını attı.







Burak Bedirli'nin düzenleme koltuğuna oturduğu parçada; Çağan Şengül ve Pera, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir düette bir araya geldi. Aşk şarkısında Çağan ve Gökhan Mandır'ın vokal uyumu dikkat çekti. Tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının klibi ise Çağan Şengül ve Pera'nın sahne arkası ve konser görüntülerinden oluşuyor.