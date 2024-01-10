Sevgili okurlarıma ve tabii ki büyük sanatçı Müslüm Gürses hayranlarına bugün çok özel bir projeden söz edeceğim. Buradan ilk kez duyuracağım projeyle birlikte sanatçının mirası şarkılar, tozlu raflardan inerek çok yakında müzikseverlerle buluşacak.

Elonor Müzik ve Blackflag, Türk müzik tarihinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'in mirasını yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için işbirliği yaptı. Bu işbirliği kapsamında sanatçının yaşarken kaydettiği ama hiç yayınlamadığı eserleri bir albümde toplanıyor.

Her bir şarkı, sanatçının ruhunu ve sanatını yansıtan eşsiz bir hikaye gibi...









Şarkıları dinledim, diyeceğim o ki; bu özel koleksiyon, Gürses'in geniş repertuarının ve müzikal derinliğinin yeni bir yönünü de ortaya koyacak.

Bu proje sadece bir albümle sınırlı kalmayacak...

Türkiye'de bir ilk olan ve dünyada sadece sayılı sanatçılara yapılan hologram konserleri de aynı iş birlikteliğinde planlanıyor.



HEYECAN VERİCİ

Açıkçası ben duyduğumda çok heyecanlandım. Bu özel albümün yanı sıra Müslüm Gürses'in hologram konserleriyle planlanacak olan turnesi de merakımı ve heyecanımı artırdı.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan bu proje ile Müslüm Gürses'in müzikal mirasının, hak ettiği şekilde yüceltileceğine inanıyorum. Teknoloji, sanatla birleşince ne güzel işler çıkıyor ortaya değil mi?







Düşünsenize rap müzik sayesinde yeni neslin belki de adını ilk kez duyup onu tanımadan sevip hayran oldukları bir sanatçı, teknoloji sayesinde karşılarında olacak. Tabii onun eserleri ile büyüyen bizim gibi nesillere de sanatçıyı yeniden sahnede görme fırsatı doğacak.

Bu projeyi hayata geçiren Blackflag ve Elenor Müzik yetkilileri, Müslüm Gürses'in sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da bir müzik ikonu olduğunun altını çiziyor. Buna ne şüphe zaten...

Şuraya hemen bir not daha düşeyim... Albüm çalışmalarında sona yaklaşıldı. Hatta şubat ayında bu proje müzikseverler ile buluşacak diyebilirim. Bu çalışma için tüm ekibi ve emeği geçenleri tebrik ederim. Olayın sürprizi daha fazla kaçmasın diye çok detay vermek istemiyorum ama albümde yer alacak 5 şarkının adını sizler için öğrendim: 'Çok Sevdim', 'Çöpçatan', 'Sevda Kurbanı', 'Ah Bu Sevda', 'Altın İken Tunç Oldum'.

Albüm paylaşılır paylaşılmaz size duygularımı da buradan aktaracağım...