Bu haftaki yazımda dünya listelerini altüst eden rap müziğe ilham veren prodüktörlere yer vermek istiyorum... Akdo, Pango, TRVMEN, Burak Gassanov & Audaz, Narco; hem 2023 yılının nasıl geçtiğini anlattı hem de prodüktör olmak isteyenlere nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda tüyolar verdi...

PANGO: "2023 kariyerimin en aktif senesiydi. 110 konser ve 30 farklı şehirdeydik bu yıl. Enerjik bir turne oldu. Yaklaşık 1 sene süren 'Romantik' albümü süreci sonrasında beni en mutlu eden unsur dinleyicilerin geri dönüşü oldu. Şaşırtıcı ve bir diğer mutlu tarafı ise deneysel olarak yapılan tercihlerin fark edilmesiydi. Motive ile çalışmamız çok özeldi. Özellikle Yenikapı'da yapmış olduğumuz Die For Hype konserleri bu sene yaşadığımız en güzel anılardı ve birçok insana ilham oldu. 2024 için çok daha heyecanlıyım. Bir yandan 'Savana' albümü diğer yandan kendi albüm sürecim... 2024 sürprizlerle dolu olabilir."







BURAK GASSANOV & AUDAZ: "2023 yılı bizim için mühim derecede çalıştığımız bir yıldı. İmzasını attığımız Canbay&Wolker - Sır albümü kariyerimiz boyunca yaptığımız en önemli işlerden biriydi. 2023 yılı başarılarımıza başarı katmak için çok çabaladığımız, bunun sonucunda ise meyvelerini aldığımız bir yıl oldu. Albümdeki 'Abin Tanır' en beğendiğimiz şarkı oldu. Önümüzdeki süreçte çok önemli işlere şahit olacaksınız. Gençlere tavsiyem; bol bol müzik dinlesinler, yeni ve özgün müzikler dinlesinler. İşlerine kendilerinden bir parça eklemeleri çalışmaları sanatçıya daha özgün bir vibe sağlayacaktır. Bu arada unutulmasın ki, iyi bir ustanın çırağı olmadan büyük bir usta olunmaz, kendilerine en yakın gördükleri prodüktöre ulaşmaya çalışsınlar."

TRVMEN: "2023 yılı benim için kariyer anlamında en önemli yıllardan biriydi. Youngsta albümü, İlle de Sen, GNG Freestyle 1 ve daha birçok birbirinden güzel iş yaptım. TRVMEN sound'unu müzik sektorüne en iyi şekilde yansıttığım bir yıldı. Birçok sanatçıyla işbirliği yaptım. Bundan sonraki dönemde de emin olun ki benden çok güzel işler duyacaksınız. Genç prodüktörlere tavsiyem şu; bu iş sadece çalışmak veya yetenekle alakalı değil, ne olursa olsun yaptıkları işte asla inançlarını kaybetmesinler."

NARCO: "Müzikle ilk 16 yaşımda tanıştım. Şimdi 20 yaşındayım, bu yola ilk zamandan beri abilerimle devam ediyorum. Onların hakkını asla ödeyemem. Buradan Jiyan Amca'ya sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Heijan-Muti 'Turkish Drill' adlı parça ile piyasaya girdim. BLOK 3 – Aklına Ben Gelicem gibi daha nice projelere imza attım. Motive & Cairo & Narco–Gang adlı projem, şu an 30 milyonu geçti. 2024 benim senem olacak. Bu işe yeni başlayanlar için söylemek istediğimse farklı tarzlar dinleyip farklı türlere hakim olmaları."

AKDO: "2023 beni çok yüksekte olan hayallerime daha da yaklaştıran bir sene oldu. Yaklaşık 100 konser, yerli ve global sanatçılarla süresini hesaplayamadığım kadar uzun stüdyo çalışmaları... Yakında ismini duyuracağım prodüktör albümümü de neredeyse tamamlamış oldum. Bu sene birçok farklı sanatçıyla 6 single ve 1 albüm daha ekleyerek toplamda 2.5 milyar stream sayısına ulaştım. Aslında 2023'te yayımlanmış projelerime bakıldığında sayı olarak az olduğu için fazla üretken değilmişim gibi gözükebilir ancak vaktimin çoğunu çalışarak geçirdiğimi söyleyebilirim. Sektöre yeni başlamış veya başlayacak olan insanlara işin kolayına kaçmadan çalışmaları ve öğrenmeye aç olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim."