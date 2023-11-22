Bu hafta köşeme; iki başarılı rap'çi Canbay ve Wolker'ın müzik dışı bir haberini taşımak istedim...

Daha önce ikilinin doğup büyüdükleri ve müziklerinin zirvesine çıkarken de her fırsatta hizmet ettikleri semt olan Bağcılar ile olan bağlarını hep yazdım çizdim. Zaten onları yakından takip edenler de biliyordur.







Geçtiğimiz yıllarda gençlere stüdyolarının kapılarını açarak müziğe teşvik eden bu iki adam, şimdi de gençlerin semtte spor ile de etkin şekilde yetişebilmesi için kolları sıvamış.

Çocukluk yıllarında futbolla ilgilenen Canbay ve Wolker, şu sıralar Haznedar Çetinkaya Spor Kulübü'nü daha iyi noktalara getirebilmek ve gençleri de spora teşvik edebilmek için bir mücadele başlatmış.







Yönetim kurulunda yer alan Canbay ile kulübün başkanlık koltuğunda oturan Wolker, 1. Amatör ligde yer alan takımın daha iyi yerlere gelmesi için canla başla uğraşıyor. Bu arada Canbay aynı zamanda takımda da oynuyor. Yunus Güçin, Hasan Yılmaz Özçetin, Atacan Güzel'in çalıştırdığı takımın bugün Avcılar Gençlerbirliği ile maçları olacak. Belki kim bilir vakit bulursam ben de gider destek veririm onlara.

Müzikte olduğu gibi bu alanda da başarıdan başarıya koşmayı hedefleyen, müzik sonrası spor ile de gençlerin kalbine girmeyi başaran ve semte hizmete devam eden bu iki başarılı genç adamı yürekten alkışlıyorum.

Yolunuz da kalbiniz kadar açık olsun.



'EPİZOD' KARİYERİNDE DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Bu köşenin müdavimleri rap'çi Ayaz'ın ilk basamaktan itibaren başarı merdivenlerini nasıl tırmandığına şahit oldu. Şimdi de Ayaz, 'Epizod' ismini verdiği yeni albümüyle gümbür gümbür geliyor.







Albüm çalışmaları devam ederken görüştüğümüzde bana "Bu albüm kariyerimde bir dönüm noktası olacak diye düşünüyorum" demişti. Bence haklı... Bunu albümü dinleyenler de hissedecektir.

Ayaz, albümde Mavi, Canbay&Wolker, Halodayı, Lil Murda, Aksan, Capital Bra, Allame ve Heijan gibi Türkiye'nin en popüler rap'çileri ile de iş birliği yapmış. Bu iş birlikleri, albümdeki her parçanın gücünü daha da artırmış...





MEVZU DERİN!

Funda Arar ve Rast'ın düet çalışması 'Mevzu Derin', geçtiğimiz hafta yayınlandı. Türk popunun güçlü sesi Arar ve son dönemin parlayan ismi Rast'ın bu iş birliği, ortaya sağlam bir proje çıkmasını sağlamış.







Şarkıya da son dönemin başarılı isimleri Doğu Swang ve Berk Arda Büken imza atmış. Ben şarkıyı da klibi de beğendim. Yolu açık olsun.