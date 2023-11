Uzun zaman önce ilk yazdığım yazı geldi aklıma, 'Tolga Can Serbes'in sahne ismiyle 'Motive'nin ismini bir kenara yazın' demiştim... Bugün size önceki gece gittiğim Motive konserinden bahsedeceğim, ne demek istediğimi daha iyi anlaşacaksınız. Aslında bahsetmek istediğim sadece bir konser değil; Motive'nin kendisi...

Zira yıllardır sahne performansını ve adım adım ilerleyişini takip edip zaman zaman sizlerle paylaştığım bu genç ismin şimdilerde rap müziğin altın çocuğu olduğunu söyleyebilirim.

Daha önce de aynı mekanda izlediğim birçok konserden farklıydı Motive'ninki... Sahne efektleri, görsellik, üzerinde emek verilmiş, çalışılmış, düşünülmüş...







Motive'nin 'Eclipse' adını verdiği sıra dışı sahne şovu, 5 bin kişiyi buluşturdu. Herkes konserin her saniyesinde coştu, kendinden geçti. Bir an kendimi global bir şarkıcının, yurt dışında verdiği bilmem kaçıncı konserdeymişim gibi hissettim. Hazırlanan özel sahne tasarımıyla görsel ve işitsel bir şov deneyimi sundu. Bu arada sahnenin 360 derece tasarlanması konserin dinamizmini sürekli ayakta tuttu.

Motive bir ara sahnede Jefe'yi konuk etti. Onu hiç yalnız bırakmayan Pango da sahnede dans etti ve Motive'ye eşlik etti. Ardından Vio sürprizi... Kısa süre önce hayata veda eden rapçi Vio'un yapay zeka ile konuşturulduğu kısa ve duygulu bir film izledik. Konserde bir ara duygu dolu anlar yaşayan Vio'nun anne ve babası da gözüme takıldı. Bu arada Motive yakında Vio ile ilgili bazı projeler yapılacağını da açıkladı. Yani anlayacağınız Motive, altın çocuk ismini taşıyacağının ve ileride daha da farklı deneyimler sunacağının sinyalini verdi gece. Başka rap'çilere de örnek olabileceğini düşündüğüm bu genç adam sınırları zorlayan performansıyla bu zamana kadar yapılmış en unutulmaz rap müzik konserini gerçekleştirdi desek yerinde olur.

Henüz genç olmasına rağmen rap müzik dünyasında kendini fazlasıyla kanıtlamış genç bir şarkıcı olan Motive, newscholl rapçiler arasında en iyilerden biri.



SEMİCENK DÖNEMİ

Semicenk yeni şarkısı 'Fark Ettim'i çıkardı. Haliyle biz de şarkının çıktığını hemen 'fark ettik'. Gerek dijital müzik platformları, gerekse geleneksel medyada her yer Semicenk oldu. Müthiş bir ritim tutturdu şarkıcı ve ekibi...







Yeni parça çıkıyor, karşılığını hızla buluyor, ivme düşmeden yeni bir şarkı daha çıkıyor. Bunun yanı sıra sanatçı yaz sezonu boyunca konserden konsere koştu, gidilmedik şehir bırakmadı. Değişen müzik sektöründe şifreleri hızlı çözmek ve aksiyonu hızlı almak önemli. Semicenk ve ekibi bunu iyi takip ediyor.



PIRIL PIRIL BİR SES

Yakın arkadaşım Ali Berkay Beyaz'ın tavsiyesi üzerine keşfettiğim Sena Nazlı'dan bahsedeceğim. Güzel ve temiz sesi ile epeydir sosyal medyada etkileşim alıyor Sena ama bence keman çalarkenki performansını daha çok beğendim desem daha doğru olur.







Kemanı kendisine de çok yakıştırdığımı söylemek isterim. Belki destekleyip motive edenler olursa ileride çok daha iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Profesyonel olarak kaydedilmiş şarkısı var mı bilmiyorum ama en yakın zamanda profesyonel bir hayata geçiş yapması lazım.