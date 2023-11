Hem yurt içi hem de yurt dışı sahnelerinde büyük bir başarıyla DJ'lik yapan Erkan Şen, müzikal yeteneklerini sadece DJ setleriyle sınırlı tutmadı. 2018 yılında müzik dünyasına prodüktör kimliğiyle de adım atan Şen, 'Love On Fire', 'Can You Feel', 'Daylight' ve 'No Easy' gibi hit teklilere imza attı. Yıllar içinde müziğindeki evrimi takip eden dinleyicilerini, geçen ay çıkardığı 10. teklisiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı.

Özellikle son zamanlarda Londra'da verdiği partilerle adından sıkça söz ettiren Erkan Şen, global bir DJ ve prodüktör olarak müzik dünyasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. DJ olarak çalışmalarını yakından takip ettiğim Şen; müzikal kariyerindeki dinamik yolculuğunda ilginç ama bir o kadar da kalıcı bir işe imza attı.







Şen, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Volkan Demirel'in teknik direktörlük yaptığı Hatayspor için 'Hatay Yazdık Kalplere' adında çok keyifli bir marş besteledi. Şubatta yaşanan deprem sonrası yoluna gayretle devam etmeye çalışan Hatayspor ve Volkan Demirel, bu sürprizin onlara büyük moral kaynağı olduğunu belirtiyor.







Volkan'ın 42'nci doğum gününde hediye edilen marş, sadece Hatayspor'un değil, bölgedeki bütün futbolseverlerin dikkatini çekmeyi de başardı. Hem coşkulu hem de duygulu bu marş için Erkan Şen'i tebrik ederim.

Bu arada marşın prodüktörlüğünü de kendisi üstlenmiş, söz ve müzik ise Ege Günay ve Yigit Albayrak'a ait. Bu çalışma diğer Anadolu kulüplerine de örnek olur diye düşünüyorum. Umarım bu güzel marş yıllar boyu kalıcı olur ve dilden dile dolaşır. Elinize emeğinize sağlık.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ DİJİTAL SANAT ŞOVU

Önceki akşam Sıla'nın Harbiye Açık Hava'daki kapanış konserine gittim. Bu sezon verdiği 7. Harbiye konseriymiş sanatçının... Sıla konserleri yormuyor ve üzerimizde hep tatlı ve keyifli bir his bırakıyor, bu kez de öyle oldu.







Sesi, şarkıları, orkestrası ve görsel dijital şov ile 2 buçuk saatlik bir yolculuğa çıkardı bizi. Sahnedeki dev ekrandan konser boyu yansıyan yapay zeka destekli dijital video art gösterisi ise bu yolculuğu daha da büyülü hale getirdi.



İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR PROJE

Emre Altuğ, hep severek takip ettiğim bir isim. Geçtiğimiz hafta 'Seni Sevmek İçin Ölmek mi Lazım' adlı yeni şarkısını yayınladı. Şarkının enerjik yapısı beni hemen içine çekti. Biraz araştırınca şarkıyı bundan 50 sene önce Müslüm Gürses'in seslendirdiğini öğrendim.







Şaşırdım tabii... Müslüm Gürses'ten dinlediğim şarkı ile Emre Altuğ'dan dinlediğim şarkı arasında çok fark var. Altuğ, eski şarkıların verdiği samimiyeti ve günümüz müziğini çok iyi harmanlanmış. Şarkının düzenlemesini de kendisi yapmış. İyi düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir proje.