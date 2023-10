Rap müziği çöpten alıp zirveye taşıdım

Rap müziğin starı Ceza’dan çarpıcı açıklamalar: “1990’larda düğün salonlarında partiler düzenlerdik. Dünyaca ünlü birçok ismi, cebimizdeki harçlıklarla Türkiye’ye getirdik. Kulüpler bizi kabul etmiyordu. Resmen bu müziği çöplükten çıkardık, bu işi en tabandan zirveye taşıdık… Kendimi sürekli güncelliyorum, kalıcı olabildiysek bunun sayesinde diye düşünüyorum. Yeni nesil rapçi arkadaşlarla gurur duyuyorum. Benim her zaman başarılı olan insanlara saygım var.”

Rap müziğin tahtında olan bir isim o, kariyerinde binlerce şarkı, yüzlerce feat var. Yeni çıkardığı iki şarkı 'Analog' ve 'Netflex' ile son günlerde zirvede. Sorularımıza öyle mütevazı ve candan cevaplar verdi ki... Geçmişte nasıl düğün salonlarını kiraladıklarından hiphop'ın dünyaca ünlü isimlerini cep harçlıklarıyla nasıl Türkiye'de ağırladıklarına kadar bilinmeyen yönlerini anlattı.

Rap müzik Türkiye'de sizinle başladı. Yeni çıkan rap'çilerin size bakışı nasıl?

Çoğu saygı gösteriyor, ben hiçbir zaman zorla saygı sevgi beklemem ama temel taşlarını koydum bu işin. 1990'larda düğün salonlarında en büyük partileri düzenlerdik. Birçok ismi cebimizdeki harçlıklarla Türkiye'ye getirdik; Vartan, Crok, Flyung Steps, Battle Squad, Storm, Tuff Kid gibi... Kulüpler bizi kabul etmiyorlardı, resmen rap'i çöplükten çıkardık.







Kendimi sürekli güncelliyorum, kalıcı olabildiysek bunun sayesinde. Yeni nesil rapçi arkadaşlarla da da gurur duyuyorum. Gençlerin tarzı, benim tarzım değil. Ben, tarzıma flex diyorum. Flex sadece hızlı rap değil, Amerika'da bile çok az örneği varken, 97'de ben kendi tarzını yarattım. Şu an Eminem başta olmak üzere birçok rapçi hızlı rap yapıyor.

'Sus Pus' albümünü 2015'te çıkardım. Her hafta canlı orkestrayla sahneye çıkıyoruz. 20 kişilik ekiple Türkiye'yi ve dünyayı geziyoruz. Müzik sürekli albüm çıkarmak değil, binlerce insanla buluşmak. 2000'lerde single için aylarca beklerdik, şu an sanki her gün single bekleniyor gibi. Son 4 senede çok kaybım oldu, babamı, kayınpederimi, dayılarımı, arkadaşlarımı, rapçi kardeşlerimi kaybettim. Duygusal çöküşlerim oldu. Bir rapçinin en çok yapması gereken şey öğrenmek, bilgi toplamak, ben de boş kalmadım, şimdi biriktirdiklerimi yazıp söylüyorum. Ailem için, kaybettiğim kişiler için yapmak istediğim şarkılar var.







ABD'DE ELEKTRONİK MÜZİK REVAÇTA



Son zamanlarda yapılan beat'ler birbirine çok benziyor. "Ceza zor beat seçiyor" denilmesinin nedeni kolaya kaçmaman mı?

Hayır, değil. Dediğim gibi duygusal sebeplerim vardı. Elimde çok güzel beat'ler var. Kliplerini de çektik. Birini Antalya'da, hiç kullanılmamış mekanlarda, Bünyamin Ermiş ile birlikte çektik. Diğer klibi de İzmir'de Devlet Demir Yolları sayesinde çektik. Çok özel anlar kaydettik. İnsanlar bizi kuliste, sahnede, yollarda görmek istiyor; klipte doğal anlarımızı yansıttık.

'Analog' şarkısının hikayesi nedir?

Bütün şarkılarımın hikayesi var hepsi içimden geliyor yazıyorum. Rahmetli amcam "Türkçe tercüman gerekiyor sana" diyordu yazdıklarım birçok anlam taşıdığı için. Rapcilere diss atmak istemesem de şarkılarımdan anlam çıkarıp üzerine alınan var.

Rap müzik dünyada yükselen trend olmaya devam edecek mi?

Dünyada böyle dönemler her zaman olur, bir dönem metal, bir dönem pop müzik ön plana çıkmıştı. Şimdi de dünyada rap müzik yükseldi. Amerika'da şu anda ise elektronik müzik revaçta. Türkiye de bu rüzgarlardan etkileniyor tabii ki. Futbolcular, basketbolcular, gamerlar genelde rap dinliyor, bu arkadaşları takip edenler de bu müzik türünü dinliyor tabii. Aslında rap müzik hep dinlenirdi, ancak sosyal medya gücüyle daha da görünür hale geldi.







'CAHİL KİŞİLER BEĞENMEDİĞİNDE DOĞRU İŞ YAPMIŞIM DİYORUM'



Son iki şarkınız için ne söylersiniz?

Cahil kişiler beğenmediklerine dair yorum yaptığında doğru iş yaptığıma inanıyorum. Benim dinleyicim cahilce konuşup etrafa mu-musallat olan insanlar değil. 98'den beri şarkı sallat yapıyorum ama müzik platformları çıkana kadar hiç listelerde olmadım. Bu yaştan sonra da bir numara olma derdim yok. İlk yıllarımda, kliplerimi televizyonda bile pa-parayla döndürür, programlara konuk ola-rayla olamaz, radyolarda çalmazdık. Onun için din-maz, dinlenmemek gibi kaygım olmadı. 2000'de lenmemek fanım olup evlenip çocukları olanlar var, kaç jenerasyondur dinleniyoruz.



'TANIMADIĞIN İNSANA DİSS ATAMAZSIN'



Rapçi dostlarınızla feat yaptınız, gençlere destek oldunuz. Rap müziğin abisi olmak nasıl bir duygu acaba?

İçimden geldiği gibi yaptım, bütün feat'lerden memnunum. Yeni çalışmaların kayıtlarına da başladık. 'Fight Club' çıktığında "Popüler isimlerle düet yapıyor dediler" ama ben de davet edilmiştim. Gansta rap felsefesine karşı değilim, her tür rapi desteklerim. Türkiye'de rap yapmak kolay olmayabiliyor, herkes kendi müziğini yapsın. Amerika'da farklı tarzlar da listelerde yükselebiliyor, aynısı burada da yaşanabilir. Benim bir tane rapçiye bile olumsuz etkim olmadı, olamaz. Ne olumsuz bir paylaşım yaptım, ne de eleştiri. Dissleştiğim insanlarla dosttuz, iyi kötü anılarımız var. Tanımadığın insana diss atılmaz uzaktan yahu!