Hem şarkıları hem de sempatik tavırlarıyla takdir ettiğim Buray bu hafta İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi. Gerçi iş yoğunluğundan gidip izleme şansım olmadı ama gerek sosyal medyada ve basında gördüklerim gerekse de giden arkadaşlarımdan duyduklarım bu cümleyi yazmama yetti. Bana göre nerede duysam 'Bu ses Buray'a ait' diyebileceğim özgün yapısı, ünlü şarkıcıyı kalıcı ve farklı yapıyor. Üstüne iyi besteler ve çalışkanlık olunca popta Buray fırtınası yaşanıyor.







Gelelim sosyal yaşantısındaki mütevazı Buray'a... Kendisi ile sık sık karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Bence ekranda göründüğünden de saygılı ve sempatik. Ona son karşılaşmamızda söz verdim. En kısa sürede konserine gidip canlı canlı izleyeceğim. Bu arada Buray'ın babası Turgay Salim Hoşsöz'ün Kıbrıs'ın ünlü halk ozanlarından biri olduğunu öğrendim. Hatta Buray, babasıyla birkaç ay önce Kıbrıs'ta verdiği konserinde 'Magosa Limanı' türküsünde düet yapmış.



DÜNYANIN PEŞİNDEN KOŞTUĞU BU İKİLİYE DİKKAT!

Arem Özgüç ve Arman Aydın, yeni neslin en iyi DJ'lerinden. Son dönemde yaptıkları işbirlikleri ile de adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Zeynep Bastık ve Reynmen'le 'Yalan', Çakal'la 'Diyardan Diyara' ve Lvbel C5'le 'Gaz Pedal' şarkılarında bir araya gelen ikili, şimdi de Kenan Doğulu'yla yaptıkları 'Rüya' ile gündemde... Bu isimler neden Arem ve Arman'la bir araya geliyor peki? Çünkü işlerini çok iyi yapıyorlar da ondan...







Elektronik müzikteki uzmanlıkları dışında yaptıkları dokunuşlarla pop ve rap dünyasına da damga vuruyorlar. Türk sanatçıların yanı sıra dünyaca ünlü yabancı DJ'ler de Arem ve Arman'la işbirliğine gitmenin peşinde. Son olarak dünyaca ünlü DJ Tiesto yeni şarkısını remix yapmaları için ikiliye emanet etti. Ben Arem ve Arman'ı heyecan ve merakla takibe devam ediyor, size de tavsiye ediyorum...



YENİ KEŞFİM RAPÇİ DZO

Okurlarım çok iyi bilirler; haftalık yazılarımı rap müzikle ilgili bir şeyler yazmadan kapatmam. Bu hafta da bu müziğin genç temsilcilerinden DZO'nun ilk single çalışması olduğunu öğrendiğim 'Uslanmam'dan bahsedeceğim. İlk önce söylemeliyim ki ilkler hep zordur. DZO da zoru başarmış belli ki... Kendi tarzında yaptığı iyi çalışmalarla dikkatimi çeken DZO'nun şarkısının sözü ve bestesi kendisine, aranjesi EB'ye ait.







Dikkat çekici, iddialı sözleri var, aranjeyi de beğendim. Tıpkı diğer rap şarkıcılar gibi o da arabesk kültürüyle yetiştiğini ve rap müzikten çok etkilenerek bu tarzı seçtiğini ve kendi şarkılarını üretirken de doğup büyüdüğü parsellerden ilham aldığını söylemiş. Ben de kendisini takipte olacağım. Yolu açık olsun.