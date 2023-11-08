Uzun yıllardır tanıdığım ve severek takip ettiğim bir isim Tan Taşçı. Kendisini epeydir canlı performansı ile dinlememiştim. Geçtiğimiz gün İstanbul Harbiye'de verdiği konserine gitme imkanı buldum. Kendini bir üst versiyona çıkarmayı daima başaran Tan Taşçı ve muhteşem sahnesi için söylenecek pek söz yok açıkçası. Romantik şarkıların çok yakıştığı ses tonu ile onu izlemeye gelenlerin zihinlerine harika bir Tan Taşçı konser anısı kazıdı demek yerinde olur.

Bence Tan ve onun gibi duygusal şarkıcılar, kendi hassasiyetlerini ve içsel dünyalarını sadece şarkıları ile aktarabiliyorlar. Ve Tan bu konuda çok başarılı.







Şimdilerde bu yeteneğini ve başarılarını toplumsal duyarlılığı ile taçlandırmış. Öncelikle Vegan Derneği Türkiye ile birlikte change.org üzerinden 'Ava Dur De' başlıklı bir imza kampanyasına destek olan sanatçı, avlanması yasak olan canlıların para karşılığı av ticaretinin yapılmasına karşı çıkıyor. Ayrıca yaban hayatının korunmasına destek olmak için proje kapsamında 'Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar' şarkısını da ağıt olarak yorumladı. Tan bu şarkıyı ilk kez canlı olarak da konserinde okudu. Ben acayip keyif aldım, kendisini tebrik ediyorum. Bol bol dinlensin ve amacına hizmet etsin.



'Sen ve Yıldız'la ters köşe yaptı

Mavi ile uzun zaman önce tanıştım. Kendisi aslında rap müziğinde çok başarılı bir isim ama bambaşka bir tarz ile sevenlerine merhaba dedi. Geçtiğimiz günlerde Mavi, yeni şarkısı 'Sen ve Yıldız' için İKSV'de bir tanıtım düzenledi.







Bu tanıtıma ben de katıldım. Pop, rock, funk gibi farklı birçok müzik tarzını harmanlayarak kendine has bir tarz oluşturan Mavi, bu parçası ile yine benden tam not aldı. Kendisini listeme ekledim.







Şarkı henüz birkaç gün önce çıkmasına rağmen birçok platformdan kulağıma gelmeye başladı. Mavi'nin güçlü vokaliyle prodüktörü Arda Deniz'in başarısı birleşince ortaya muhteşem bir iş çıkmış. Yolu açık olsun.



Bekom 'Vın' diye listelere girdi!

Bir süredir ne zaman şarkı çıkaracak diye düşünürken nihayet Bekom'dan bir solo single geldi. Şarkının adı: 'Vın Vın'.

Başarılı rapçi bu parça için çok güçlü bir ekiple çalışmış. Bekom'un Soylu, Kaan Emre Günal ve Azad İlhan gibi isimlerle birlikte ürettikleri ve sundukları 'Vın Vın', yakın zamanda listelerde hak ettiği yeri bulur diye düşünüyorum.







Yakın zamanda kendisi ile de görüştüm. Müzik adına ettiğimiz sohbette ara vermeden çalışmalarına devam edeceğini, 2024 de de bir EP yayınlayacağını söyledi. Detayları şimdiden buradan vermek istemem. Zira yılın ilk aylarında çıkacak bu EP'nin detaylarını kendisi sevenleri ile paylaşacak zaten.

'Vın Vın'ın ve Bekom'un yolu açık olsun.