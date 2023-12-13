Birkaç gündür müzik sektörünün gündemini meşgul eden bir Aleyna Tilki var... Aleyna varsa muhtemelen bir kaos da var demektir ortada.

Bu defa içi boş bir özgüven videosu yayınlayarak hem sektöre hem de organizatörlere, menajerlere verip veriştirdi.

Öyle açıklamalar yaptı ki... "Öleyim istiyorlar" diye bile yakındı bu videoda Aleyna.

İzleyince insan bir düşünüyor 'Bu kızdan kim ne istiyor?' diye...

Ben de araştırdım tabii ki konuyu. Görünen de, söylenen de hiç öyle değil.









ŞIMARIKLIK TAVAN

Yine bir Aleyna Tilki vakası ve yine şımarıklığın tavan yaptığı açıklamalar...

Bir süredir kariyer yönetiminde sıkıntılar yaşayan bu genç kadın, yaptığı tutarsızlıklarla yine kendi kariyerinin celladı olma yolunda ilerliyor. Yazık!

İyi bir ses ve iyi bir yetenek ve ne yazık ki genç yaşta edinilmiş ama sindirilememiş bir şöhret. İşte Aleyna'nın hikayesi tam olarak bu!

Çocuk yaşta denilecek ergenlere hitap eden birkaç şarkısı ile "Ben oldum" ya da "Ben dünya starıyım" edaları ve sektör hakkında yaptığı koca koca lafları yüzünden kariyerine büyük bir yara açacak gibi geliyor bana.

Aleyna, geçtiğimiz aylarda Avrupa turnesi kapsamındaki konserlerde kaç bilet satılacağına dahi bakmadan bazı isteklerinin yerine getirilmesi konusunda ısrarcı olmuş, ancak bu sözleri organizatörlere güven vermeyince böyle bir polemiğin fitilini ateşlenmiş. Aslında Aleyna'nın başına buyruk hareket etmesi nedeniyle bütün yaşanmış bu söz düellosu.



ŞAPKAYI ÇIKAR ÖNÜNE KOY

Peki organizatörler Aleyna'ya niye güvenmiyor, daha önce yaşattığı sorunlar yüzünden elbette. Ne demek istediğimi Aleyna kendisi zaten anlamıştır.

Yazık biri artık ünlü şarkıcıya yol çizmeli, bir plan önermeli müzik yaşamı için. Gerçi pek dinleyeceğini sanmıyorum ama... Şimdi bu yazdıklarım acımasızca gelebilir ama şunu bilmenizi isterim ki onun adına çok üzülüyorum. Bütün bunlara harcayacağı enerjiyi, yaş ortalamasını yükseltecek şarkılar yapmaya harcasa ya da daha fazla iyi işler yapıp o özlemini çektiği büyük konserlerin yolunu açsa ne iyi olur değil mi? Reyting uğruna paylaştığı açık saçık pozlarla bu işi yürütmeye çalışması da nafile. Şapkayı çıkar şimdi Aleyna ve önüne koy. Zira bu durum sadece sahne hayatını değil reklam ve marka konularını da etkileyecek. Markaların iş birliği yapmak istemediği bir sanatçı profiline sahip olman senin için büyük kayıp olur.

Tüm enerjini müziğine ayır, içindeki isyanı da en güzel şarkılarınla anlatabilirsin çünkü.