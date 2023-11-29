Son dönemlerin en başarılı ikilisi Köfn ve Simge Sağın, geçen hafta çok stratejik ve başarılı bir işe imza attılar...

Kendi yorumuma geçmeden önce şarkı ile ilgili genel bir bilgi paylaşayım... Köfn feat Simge olarak çıkan 'Yakışıklı'nın sözü ve müziği Edis ve Salman Tin'e ait. Düzenlemede ise Bilge Kağan Eti'nin imzası var.

Neden yazımın başında stratejik ve başarılı dediğimi hemen açıklayayım... Hem Simge hem de Köfn son yılların hit rekortmeni iki ismi. Bu başarılarından elde ettikleri güçlerini 'Yakışıklı'da birleştirerek gayet akıllı bir iş yapmışlar. Şarkıyı üst üste birkaç kez dinledim. Eğer bir şarkı beni içine alıyorsa kesinlikle defalarca dinlerim, 'Yakışıklı' da öyle bir iş olmuş, listeme en tepeden ekledim.







Son dönemlerde popçu-rap'çi işbirlikleri çok dikkat çekerken, bu ikilinin farklı bir çıkış yapmış olması takdire değer. Öncelikle sesler birbirinin devamı gibi, şahane bir düet. Eminim bu şarkı da diğerleri gibi rekortmen hitler arasına girecek. Yumuşak sound'u, Simge'nin pürüzsüz sesi ile uyum içinde... Şarkıda dinleyeni yormayan az ama öz enstrüman kullanılmış.

Öte yandan düete Samet Eruzun ve Ümit Şahin yönetmenliğinde Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'da çekilen klipte geçmişin izleri var. Öğrendiğim kadarı ile bu mekan, 1651 yılında inşa edilmiş. Mekanın tarihi ortamında kendi özünden kopmadan çekilen klip için yönetmenleri ayrıca tebrik etmek gerekir.



Hit makinesi Blok3

Bu hafta hit makinesi bir rap'çi var köşemde: Blok3. Kendisini tekrarlamayan ve sürekli yenileyen Blok3'ü yaptığı ilk şarkıdan beri takip ediyorum. Defalarca şarkılarını buradan yorumladığım şarkıcı yine yapmış yapacağını...

Blok3'ün yeni parçası 'Salla Salla' melodisi ve sert sözleriyle şarkıyı lokomotif hale getirmiş. Blok3, şarkısında 'Amca'ya da selam vermiş, bu jest çok hoşuma gitti, beni tebessüm ettirdi. Yaza kadar eminim defalarca hit çıkartır ama ben bu şarkının uzun süre kalıcı olacağını düşünenlerdenim.







'Salla Salla'nın sözü-müziği Blok3'ün kendisine ait. Klip içinse mekan olarak Viyana seçilmiş. Lüksün tavan yaptığı klip görselleri de izleyeni içine çekiyor. Şimdi burada rakamlardan bahsetmek istemem ama diğer hitlerini de rakamsal olarak sollayacak bir iş yapmış Blok3. Şarkının sözlerinde de bu iddiasını ortaya koymayı ihmal etmemiş ünlü rapçi. Kıskanıldığını ve takip edildiğini kibar ve iğneleyici cümlelerle anlatmış. Yayınlanır yayınlanmaz trend olan şarkının enerjik yapısı da çok dikkat çekici. Dinleyen herkesin yerinde duramayacağı kesin... Bu arada Türkiye'de verdiği canlı performansta da izlemiştim kendisini. Binlerce kişi hınca hınç doldurmuştu konser mekanını. Son olarak sevenlerine çıkış tarihi net olmayan bir albüm üzerinde çalıştığını söylemeliyim. Yolu açık olsun.