Müzik dünyasının ünlü isimleri 2024'e Türkiye'nin dört yanında verdikleri konserlerle sahnede girdi. Her yıl olduğu gibi hepsi coşkulu yılbaşı konserlerine imza attılar, yeni yıl dileklerini paylaştılar, hayranlarını eğlendirdiler vs... Yeni takvim yılının ilk yazısında ise haftalar öncesinden alacakları astronomik ücretlerle kendilerini manşet yaptıran ünlülerimize biraz değinmek istiyorum... Çünkü yok 'Yılbaşında 25 milyon TL'ye sahneye çıktı', yok 'En yüksek ücreti o aldı' haberleri ile modası geçmiş PR yapan tüm şarkıcılar, an itibarı ile fena halde kıskacıma girdi.

Kimse yanlış anlamasın, aldıkları ücretlerle ilgili bir sorunumuz yok, on katını da alsınlar, ne güzel, daha çok mutlu olurum. Güzel ülkeme vergi olarak dönmesi, çalıştırdıkları ekiplerin daha fazla kazanması, ülke ekonomisine olan katkısı beni çok mutlu eder...







Ancaaak... 25 milyon aldıysanız, ne kadarlık fatura kestiniz, ne kadarını elden aldınız, ne kadar vergi verdiniz diye sorsam, birçoğunun hemen çark edeceğine, yalan haber diyeceklerine eminim. Daha önce de çok gördük, şimdi de öyle... O PR yarışında mangalda kül bırakmayanlar, konu ülkeye katkı olmaya gelince başlarını kuma gömmekten ya da ölü taklidi yapmaktan geri kalmıyorlar. Bir asgari ücretlinin 120 yılda toparlayabileceği rakamları bir gecede kazananların bu ülkeye katkı sağlamak için birbirleri ile yarışa girmeleri gerekmez mi? Bu yazı sonrası bazı açıklamalar geleceğinden eminim; "Biz şöyle istihdam sağlıyoruz, böyle eleman çalıştırıyoruz" diye. Aferin size, bravo ama demek istediğim farklı... Çalıştırdığınız elemanların maaş bordrolarında asgari ücret beyanında buluyorsunuz bu defa sorum iki kat değer kazanır. Neyse anlayanlar beni çok iyi anladı zaten. Vergi zamanı umarım hepimizi mutlu edecek adımlar gelir sanat camiasından.



KİMLER ÜSTÜNE ALINACAK?

Bu arada 'Biz böyle abartılı ücretler' almadık diyerek bu yazıyı üstüne alınmayan isimler de olabilir. Ama bu yazıyı bir-iki kişiye atfettiğim gibi bir durum anlaşılmasın. Normal sahne ücretlerinden kat be kat fazla ücret alıp vergisini de aslanlar gibi ödeyenler, ekibinin refah seviyesini düşünüp hep bana demeyenler siz lafı üzerinize almayın zaten. Diğerleri kendisini biliyor. Zaten yazıyı okuyup seslerini yükseltenler olacaktır, kimlerin üzerine alındığını hep beraber göreceğiz.

Birkaç isim var ki; onlar için ne yazıp ne söylersen söyle, konu devlete, millete görevini tam yapmaya gelince, istediğin kadar bağır bu sesler onlar için vız gelip tırıs gidiyor. Onlara ne yapsak nafile.









FİLENİN SULTANLARI İÇİN BİR ÖNERİ

Geçtiğimiz yıl Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 'GQ Men Of The Year' ödül töreninde 'İlham Veren Kadınlar' ödülünün sahibi oldu. Her daim göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge ve Aslı Kalaç, özel bir kanalın yılbaşı gecesi programında sahneye çıkıp 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısını söyledi. İkisini de çok beğendim, sesleri hiç fena değildi. Tavırlarıyla, duruşlarıyla 'Sultan' gibi asillerdi. Gizem Örge çok heyecanlı ve çok sempatikti. Belki bu program bazılarına feyz olur, Filenin Sultanları sosyal bir proje için bir araya gelir, birlikte müzik yapabilirler. Neden olmasın!