Cem Adrian'ın bir süredir hazırlık yaptığı, hayranlarının sabırsızlıkla beklenen türkü albümü 'Seçkiler- Essentials 4/ Cem', nihayet müzikseverlerle buluştu. Adrian'ın mis gibi memleketim kokan albümünü ilk dinleyenlerdenim. Takdir edersiniz ki eserleri, defalarca dinleme fırsatım oldu. O nedenle söyleyecek çok sözüm var bu albüm için.

Öncelikle 'Seçkiler'; sadece bir türkü albümü değil, bir kültürel mirasın en derin dokusunu genç nesle aktarmayı başarabilecek gerçek bir yapıt. Cem de zaten 'Bir kültüre selam ve saygılarımla' notuyla durumu çok naif bir şekilde özetlemiş.







10 ESERLİK ALBÜM

Gelelim 10 eserlik albümün yapısal içeriğine... Aşık Veysel'den Pir Sultan Abdal'a, Ahmet Yurt'tan Nesimi'ye uzanan eserlerin yer aldığı, hepsinin saygıyla, sevgiyle, aşkla yeniden yorumlandığı bir albüm... Albümde Adrian; Gökhan Kılıç'ın üç telli curası eşliğinde 'Ötme Bülbül', 'Çeke Çeke', 'Dağlara Küstüm', 'Şu Kanlı Zalimin', 'Ervah-ı Ezel', 'Eşrefoğlu', 'Beni Hor Görme', 'Ben Melanet Hırkasını', 'Yârim Derdini Bana Ver' ve 'Kara Toprak' adlı eserleri kültürümüzün özüne bağlı kalarak yorumluyor.

Prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği albüm; Ankara'da Midas'ın Kulaklığı Stüdyoları'nda Erkan Tatoğlu teknisyenliğinde, hücum kayıt tekniğiyle, eserlerin 'canlı' hissiyatı korunarak kaydedildi.

Türkülere olan özel bağımı okurlarım bilir. Hepsi ayrı ayrı değerlidir benim için. Ama bazı nağmeler kalbinizde bir adım öne çıkmayı başarıyor işte. Bu albümün bende iz bırakan türküsü ise yıllardır severek dinlediğim 'Ben Melamet Hırkasını' oldu.

Bu arada cura üstadı Gökhan Kılıç'ın da curasının tınısını kulağımızdan yüreğimize mıhladığını söylemesem olmaz.

Kısacası Cem Adrian türkü yorumları albüm serisinin dördüncüsü ile yine müzik dünyasının kral tahtına oturdu.

Türkünün en çok yakıştığı isimlerin başında gelen Cem Adrian'ı ve ekibini geçmişten aldıkları kültürel mirası geleceğe aktarma çabalarından ötürü tekrar kutlamak isterim. Türkülerimiz iyi ki var, iyi ki siz de varsınız.







DOĞRU ŞARKI

Hande Ünsal, söz ve müziği Hüseyin Mehmedoğlu, düzenlemesi Ozan Bayraşa imzalı yeni şarkısı 'Yangın'ı geçen hafta görücüye çıkardı. Şarkı aynı zamanda benim de dört gözle beklediğim yeni albümün habercisi. Öncelikle parçanın gerçekten albüm için merak uyandıran doğru bir seçim olduğunu söyleyebilirim...

Albüm yapmak için hep zor denir, bense "Albüm risktir" derim ama doğru proje olunca albüm sanatçıya basamak atlatır. Hande bugüne kadar doğru kararlarla kariyerini ilmek ilmek örmüş bir sanatçı. Aldığım haberler, yaptığı ve yapacağı projeler de, ivmenin yukarı yönlü devam edeceğinin kanıtı.