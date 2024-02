Uzun süredir bu satırlarda Killa Hakan haberi okumayan müzikseverler için bu hafta bazı gelişmeler aktaracağım. Almanya'da yaşayan dünyaca ünlü rapçi, bir süredir geçirdiği rahatsızlık sebebi ile tedavi görüyordu. Ve nihayet sağlığına kavuşan Killa Hakan, eminim şimdi özlemini duyduğu müziğe eskisinden daha da verimli şekilde devam edecek. Zaten birtakım çalışmalara da başlamış, bunun sinyalini de geçtiğimiz günlerde aldım, hem de büyük sürprizler yolda diye düşünüyorum.

Sürpriz gelişme ne mi?









ALMANYA'DA BULUŞTULAR

Rap müziğin usta isim Ceza, yaklaşık 1 ay boyunca Almanya'da Killa ile birlikteydi. Hadi şimdi tahminleri alalım... Ceza gibi bir rap duayeni 1 ay boyunca sizce Almanya'da ne yapıyordu? Elbette iki müzik insanı bir araya gelirse ve bu kadar zaman birlikte olursa, orada müzik vardır, beste vardır, yorum vardır, stüdyo vardır, kayıt vardır. Emek vardır kısacası. Demem o ki; Killa Hakan ara verdiği müziğe bir dönüyor pir dönüyor arkadaşlar. Merakla bekliyorum ortaya çıkardıkları işi. Muhtemelen iki usta isim üzerinde uzunca bir süredir çalıştıkları projelerini yakında piyasaya çıkaracak. Benim duyumlarım ve tahminlerim de bu yönde... Ve yine muhtemelen 2024 yılına bu ikilinin çalışması damga vuracak. Killa'nın dünya standardında yaptığı müzikle Ceza'nın ustalık döneminin tecrübeleri eklenince başka ne olabilir ki? Bildiğim kadarı ile bu çalışmaları şu an sır gibi saklıyor bu ikili ve ekibi... Ben de daha fazla detay aktarmayacağım, işin büyüsü kaçmasın. Hem Ceza hem Killa Hakan hayranları zaten bu ikiliyi yakından takip ediyor. Umarım yakın süre içinde bizimle bu projeyi kendileri paylaşırlar. Ve umarım çalışmaları dünya listelerine en üst sıradan yerleşir. Zira bu iki isim de bunu fazlasıyla hak ediyor.









YETENEKLİ AİLE!

GEÇTİĞİMİZ hafta gerek geleneksel gerek dijital medyada Akatay'fa isimli bir grup sık sık karşıma çıktı. İşimiz müzik; açtım dinledim. Gülşen'in bestelediği ve 2013 yılında seslendirdiği 'Ne Düşünürsen O Olur' şarkısını cover'lamış grup... Şarkı çok iyi bir hale gelmiş ve dinlerken çok keyif aldım ama asıl mevzu bu değil.

Grup tamamen aileden oluşuyor. Dünyanın her yerinde çalmış, çok yetenekli bir perküsyonist Mehmet Akatay'ın ailesinden söz ediyorum. Grubun adının soyadlarından geldiğini fark edince daha da tatlı geldi bu proje... Akatay'fa'nın kemik kadrosu Mehmet Akatay'ın oğlu ve kızlarından oluşuyor. Gruptaki enstrümanistlerin hepsi de müzisyenin yeğenleri. İş çok keyifli ve müzikalitesi çok yüksek. Bu arada Mehmet Akatay'ın Montre, New York, Barcelora, Milano ve Paris'in de aralarında bulunduğu birçok önemli caz festivalinde de performans sergilediğini öğrendim. Bir dinleyin, siz de seveceksiniz.