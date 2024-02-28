Sesini ve tarzını beğenerek dinlediğim Mela Bedel yeni çalışması 'Ben Sana Gelemem'i çıkardı. Mela, bu şarkıda dinleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Tıpkı daha önceki şarkıları gibi. Onun tam olarak tarzı da bu diyebilirim. Mela'nın gizemli sesine de, duygusal derinliği olan böyle şarkılar açıkçası çok yakışıyor. Kendini tanıması ve bu şekilde eserler seçmesi bence bir sanatçı için en büyük başarı.

Şarkının yapımcılığını üstlenen ekip, Mela'nın duygusal anlatımını müzikal bir zenginlikle birleştirmeyi de başarmış ve ortaya enfes bir şarkı çıkmış. Defalarca dinledim...









Bir şarkının genellikle müzikal yapısı, alt yapıları gibi teknik konularla ilgili yazarım ben ama Mela'nın şarkısı hem müziği hem de sözleri ile beni de derinden etkisi altına aldı. Şarkısında ilişkileri ele almış Mela. Günümüzdeki bireysel davranışların, ilişkilere nasıl yansıdığını anlatmış. Dinlerken adeta içsel bir yolculuğa çıkardı beni. Biraz hayatı ve ilişkileri sorguladım. Şarkıyı da listeme ilk sıradan ekledim.

Müzik ve etkileyici sözler Mela'nın içten ve etkileyici sesi ile birleşince 'Ben Sana Gelemem' uzun yol gidecek gibi hissediyorum. Hayırlı olsun Mela tebrikler.



VİTESİ ARTIRDI!

Çıktığı ilk günden itibaren hem yazdığı hem de bestelediği şarkılar ile adından sıkça söz ettiren Bilal Sonses, yeni bir işbirliğine imza attı. Sonses, Zehra ile beraber sevgililer gününde çıkarttığı 'Sevdam' isimli şarkıyla tekrar müzikseverler ile buluştu.









Hızlı bir şekilde projelerini art arda çıkartan Sonses, son dönemde vitesi artırdı. Bilal Sonses, sık sık şarkı veriyor ve her şarkısıyla listelerde ve trendlerde yerini alıyor. Zehra'yla beraber seslendirdiği 'Sevdam' ile de kısa sürede dijitallerde başarıyı yakaladı. Sonses'in yeni şarkılarını ve yapacağı yeni iş birliklerini ben de merakla bekliyorum.



GÜÇ BİRLİĞİ

Sosyal medyayı takip edenler, DJ Mahmut Orhan'ın paylaştığı ve viral olan videodaki şarkıyı biliyorlardır. Şarkının sahibi Grammy ödüllü DJ Roger Sanchez. Video sonrası Sanchez'in Türkiye'deki dinleyicisi 800 bin artıp 2 milyona yaklaşmış.







Hal böyle olunca bir şirket Sanchez ile anlaşmış, 21 Haziran'da İstanbul, 22 Haziran'da Alaçatı'da konser düzenlemiş. Umarım Mahmut da programını ayarlar ve DJ kabinini Sanchez ile paylaşır.