Rap'çi Wehg ortalığı kasıp kavuran bir 'Kennedy' şarkısı ile hem gündeme hem de trendlere oturuverdi. Daha önce nakaratını internette duyduğum ve devamı olmayan bu şarkıyı tamamlamış Wehg... Rap müziğin olabildiğince sert yanını ortaya çıkaran şarkı, yayınlanır yayınlanmaz trendlerde 1 numarayı gördü. Ve buranın uzun süre de sahibi olacak gibi görünüyor. Çekilen klip de şarkının kendisi gibi sert. Ama ne var ki örnek bir duyarlılık göstermiş genç rap'çi... Klip başlamadan ön yazı olarak 'Bu şarkıdaki kişi ve kurumlar tamamen hayal ürünüdür' diye eklemiş. E ne güzel işte, bir de olaya buradan bakmak gerekir. Bu davranışın diğerlerine de örnek olması umudum...







Gelelim şarkıya... Sözler tabii ki Wegh'in kendisine ait. Nakarat kısmındaki 'Kenndy'yi ben vurdum' sözü şarkıyı alıp götürüyor. Başarılı beat çalışmasını da Bodega Grande yapmış. Şarkının alt yapıları çok başarılı. Klipte ise yönetmen Cenan Çelik iyi iş çıkartmış. Kısa zamanda klip de, şarkı da tüm benzer listelerde tepeye yerleşti. Şarkının sert sözleri ve asi müziği ile kısa zamanda bu ilgiyi görmesi beni şaşırtmadı. Bakalım yakın süreçte farklı yorumlar gelecektir; eleştiriler ya da övgüler. Wehg'i kendi müzik türündeki bu cesur şarkı için kutlamak gerekir.



BETÜL HIZLI BAŞLADI!

Müzik piyasası açısından 2024 şimdiden hızlı bir yıl oldu. Birçok sanatçı yeni şarkılarını müzikseverler ile buluşturdu. Cidden iyi, başarılı bulduğum şarkı ve sanatçı eşleşmeleri de var ama 'Buna gerek yoktu' dediklerim çok daha fazla. Şarkının ve şarkıcının doğru eşleşmesi, işin kaderini belirler oldu son dönemde... İyi şarkı zamanla coverlar ya da akustik performanslarla yerini buluyor ama olan, kendisi için doğru şarkıyı seçemeyen şarkıcının o dönem yaptığı yatırıma oluyor.







Başarısız yatırım yapan şarkıcılar da piyasadan kaybolup gidiyor. Gelelim konumuza... Şarkı ve sanatçının iyi eşleştiğini düşündüğüm projelerden biri Betül Demir ve yeni teklisi 'Demir Kapı'... Şarkı iyi, en önemlisi de Betül'e yakışmış! Betül Demir bu sene çıkardığı ilk şarkısı 'Demir Kapı'yla yıla iyi bir giriş yaptı. Yeni çalışmalarına devam ettiğini de biliyor, merakla bekliyorum...



MERT DEMİR'DEN YENİ ŞARKI

Yayınladığı her şarkı liste başı olan Mert Demir, yeni teklisi 'Acı Veriyor' ile müzik severlerle buluştu. Demir, dinleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkaran yeni şarkısının klibi için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti.







Yönetmenliğini Emre Pekçakır'nın yaptığı klip, büyük bir ekiple çekildi.

Son günlerini yeni şarkıları için stüdyoda ve hayranlarıyla buluştuğu konserlerinde geçiren zirvenin romantik ismi, yeni şarkısını da ilk kez 8 Mart'ta gerçekleştirilecek İstanbul konserinde söyleyecek.