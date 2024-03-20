Şimdilerde oyunculuğu ile de büyük kitlelerin dikkatini çeken şarkıcı Emre Altuğ'un geçtiğimiz hafta Kayahan konseptli 'İstanbul Kadar Güzel' konserine davet edildim... Yoğun bir programdan dolayı katılamadığım bu konsere giden yakın arkadaşlarım, Emre Altuğ'un Kayahan performansına bayılmış.









'YENİ NESİL DİNLESİN'

Ben de kendisini konser sonrası arayıp tebrik ettim tabii ki... Emre müzikal başarısının yanında öyle kibar ve naif bir şarkıcı ki, o yorgun hali ile bile müzik ve Kayahan üzerine yarım saat hasbihal ettik. Kayahan şarkılarını yeni jenerasyona yeniden tanıtmak istediğini söyledi, Kayahan eserlerini seslendirirken yaşadığı heyecanı anlattı... Ben kendi adıma bu konseri kaçırdığım için üzgünüm. Bir sonrakine mutlaka orada canlı canlı dinlemek isterim. Tekrar tekrar tebrik ettiğim bu güzel müzik insanına telefonu kapatırken söylediğim cümle ile de yazımı bitirmek isterim: "Gelecek ilk konsere de en önden biletimi alıp o eşsiz geceyi yaşamak için sabırsızlanıyorum."











KÖFN, 'GİTME SANA MUHTACIM' İLE ZİRVEDE!

Pop müziğin son yıllardaki en güçlü grubu KÖFN, Selami Şahin'e saygı niteliğinde hazırlanan 'Selami Şahin Şarkıları 2' albümündeki 'Gitme Sana Muhtacım' ile müzik severlerden ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı. Son dönemde Türkçe popun zirvesine tırmanan, elektronikpop müzik türünün en önemli ikilisi olmayı başaran KÖFN, elektronik pop müzik altyapısıyla dikkat çeken 'Gitme Sana Muhtacım'la sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı.

KÖFN, 2022'de dinlenme rekorları kıran 'Bi' Tek Ben Anlarım' ile kitleleri peşinden sürüklemiş, ardından gelen 'Al Aramızdan' sonrasında çıkardıkları 'Pop Star' albümü ile müzik piyasasında kalıcı olduklarını ispatladı. Simge ile yaptıkları 'Yakışıklı' düeti ile de 16 hafta boyunca radyolarda 1'nci sıraya oturdular. KÖFN şimdi de 'Gitme Sana Muhtacım'la müzik listelerinin zirvesinde.









'SESSİZİM' DEDİ AMA 4 MİLYONA ULAŞTI

Bu hafta size adı 'Sessizim' olan ama kendisi ses çıkarmayı başaran yeni bir şarkıdan bahsedeceğim... Şarkının sözü ve müziği başarılı ve genç isim olan Mustafa Mert Koç'a ait. Şarkıyı ilk yakın dostum olan Cenk Üstündağ'ın aracında duydum. Kendi kendime "Nasıl kaçırdım bu şarkıyı dedim" ve dinledim, sonra da şarkı dilime dolandı. Ama daha da enteresan olan şu; kısa zamanda farklı mecralardan 'Sessizim'in sesi yükselmeye başladı. Hangi müzik platformunu açsam karşıma çıkıyor, zaten kısa bir sürede dört milyona ulaşmış. Emre Kantaşlı da başarılı bir aranje çıkarmış. Duygusal sözleri ve etkileyici melodisine aranje lezzeti eklenince, çok başarılı bir çalışma olmuş. Yolu açık olsun.