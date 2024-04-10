Türkiye'nin müzik sahnesinde kendine özgü sesi ve yorumuyla öne çıkan Cem Adrian, hayranlarını bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. 2017 yılında yayınlanan 'Sen Gel Diyorsun' isimli şarkısı, bu kez dünyaca ünlü DJ Kurd Maverick tarafından yeniden yorumlandı. Türk kökenli olan Kurd Maverick, kültürümüzden ilham alarak hazırladığı remiksi Cem Adrian'a gönderdi.







Adrian, kariyeri boyunca farklı sesleri ve türleri denemekten çekinmeyen bir sanatçı olarak, bu versiyonu da bü- yük bir beğeniyle karşıladı. İş birliği hızla ilerledi ve sonunda Türki- ye'nin önde gelen elektronik müzik plak şirketlerinden biri olan Houseyounite etiketiyle yayınlandı. Bu yaz, Türk ve yabancı DJ'lerin gözdesi haline gelmesi beklenen bu remiks, şimdiden Black Coffee, Themba, Solomun, Hugel gibi ünlü DJ'lerin çalma listelerine girmiş durumda.







Cem Adrian ve Kurd Maverick'in bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu müzikal iş birliği, Türkiye'nin elektronik müzik sahnesinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu remiks, hem Cem Adrian'ın sadık hayran kitlesine hem de elektronik müzik tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Türkiye'nin müzikal çeşitliliğini ve uluslararası sahnede ülkenin temsilini güçlendiren bu iş birliği, müzik dünyasında da büyük bir heyecan uyandırdı.



MÜZİKTE KADINLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIM

2022 yılına damga vuran 'Benim Yolum' albümünden 'Anıları Yak' isimli çıkışıyla kısa sürede dijital platformlarda yükselişe geçen Burcu Güneş, yeni parçası 'Sen ve Ben'i yayınladı. Sözü ve bestesi Çağın'a, aranjesi Arem Özgüç ve Arman Aydın'a ait şarkı, benim de dikkatimi çekti. Popüler bir müzik platformunun müzik dünyasındaki cinsiyet eşitliğini desteklemek için hazırladığı Equal listesinin de nisan ayı elçisi Burcu Güneş oldu.







Güneş, yeni parçasıyla nisan ayı boyunca listenin kapağında yer alacak. Globalde çok ilgi gören eşitlik temasının, kadınların müzikte de birbirlerini desteklemeleri üzerine kurulu olduğunun üstüne basan sanatçı, "Bu fırsatı kariyerine devam eden kadın meslektaşlarımı da desteklemek için kullanmak istiyorum" dedi. Güneş bu misyon ile ay boyunca Equal listesinde yer alan diğer kadın sanatçıların eserlerine de sayfasında yer veriyor olacak.



FARKLI BİR SOUND

Kariyerine başarılı bir giriş yapan Güneş, 'Pop' albümünden sonra yeni şarkısı 'Yorgan'ı yayınladı. Daha önce çıkardığı şarkılarının yanında farklı bir Güneş'i müzikseverlerle buluşturacak olan sanatçı, aynı zamanda yeni ve farklı bir EP için son sürat çalışmalarına devam ediyor.







EP'nin de habercisi olan şarkının söz ve müziği Güneş'e düzenlemesi Berkin Laleli ve Arda Deniz'e ait. Dinlemenizi tavsiye ederim.