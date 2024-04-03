Sevgili müzikseverler köşem bu hafta yine rap dolu diyebilirim. Öncelikle 'Akasha' adını verdiği yeni EP'si ile Bekom'dan bahsetmek istiyorum.

Bekom, kendi tarzını koruyarak yine derin temalı ve kendine özgü bir yapıda şarkılar yapmış.

EP'de yer alan altı şarkıdan 'Akasha'; Uğur Öztürk'e ait bir alt yapıya sahip. 'Sokak Müjdesi' ve 'Yörünge'; Soylu'ya, 'Sen Dinlen' ve 'Zemin'; Pango'ya, 'Melek Kal' ise Narco'ya ait.







Akasha isminin sebebini merak ettim... Biraz araştırdım. Evrende meydana gelen her olayın izlerini taşıdığını ve kaydolduğunu ileri süren teozofların kullandığı bir terimmiş.

Albüm de adı kadar derin izler taşıyor demek mümkün. Yolu açık olsun.



AYAZ'IN YENİ ŞARKISI LİSTEME GİRDİ

En beğendiğim rapçilerden biri olan Ayaz'ın 'İyi Geceler' adlı teklisiyle dinleyicilerle buluşması, müzikseverler için heyecan verici bir gelişme oldu. Özellikle içten ve dokunaklı sözleriyle dikkat çeken bu parça, Ayaz'ın yeteneklerini bir kez daha sergilemesine imkan tanıyor. Sözlerin ve müziğin Ayaz'a ait olması da eserin özgünlüğünü vurguluyor.







Ayrıca, Taner Soyer'in düzenlemesi ve jasgerstereo'nun mix & mastering'iyle parçanın kalitesini daha da artıyor. Bu özel eserin müzikseverler tarafından ilgiyle karşılanacağına şüphem yok. Ben de listeme ekledim.



DECRAT VE ELMUSTO 'GECELER HARAB' DİYOR

Rap müzik dünyasının en başarılı ikililerinden Decrat ve Elmusto'nun dinleyicilerle buluşturdukları yeni projeleri 'Geceler Harab'ın sektörde büyük heyecan yaratacağından şüphem yok.







Hatırlayacaksınız ilk kez bir araya geldikleri 'Seni Yazdım' ile başarılı bir çıkış yakalayan ikili, popüler müzik platformunda sadece bir ay içinde 10 milyon stream'e ulaşarak büyük bir başarı elde etti. 'Geceler Harab', bana göre benzeri olmayan kendine özgü bir tarz ve dinleyici de bunu hemen kabullendi. Kısacası şarkı müzik tutkunlarının ilgisini çekti ve çekmeye de devam ediyor. Ben de listeme en tepeden ekledim.