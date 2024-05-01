Yıldızını her geçen gün parlatmaya devam eden Motive, yeni albümü 'Taycan V1'i sevenleriyle buluşturdu.

7 dinamik şarkıdan oluşan albüm, gerçekten heyecan verici. Albüm, Motive'nin beğendiğim ve takdir ettiğim kendine özgün tarzını, müzikal vizyonunu, kalitesini ortaya koymuş. Ayrıca Motive'nin bu albümde kendini bir adım öteye taşıyarak bazı yeniliklere imza attığını da söyleyebilirim. Albümde birbirinden farklı prodüksiyon ekipleri ile çalışmış, yani bir nevi yaptığı işbirlikleri ile müziğini, sanatını zenginleştirmiş.







Zaten şarkıları dinleyince siz de anlayacaksınız ki, her biri ayrı bir hikaye taşıyor. Havaların ısındığı bugünlerde, bu albüm için son derece uygun bir zamanlama olmuş. Tüm dijitallerde yayınlanan albüm, sanırım bu yaz listeleri zorlayacak.







Bu arada albümün ilk bölümü bu, 2. bölüm ilerleyen zamanda sevenleri ile buluşacak.



YAPAY ZEKAYLA DUYGUSAL YOLCULUK

Slow şarkıların sevilen ismi Tuğkan, yeni parçası 'Kuş Ölür'ü dinleyici ile buluşturdu. İranlı ünlü şair Füruğ Ferruhzad'ın 'Kuş Ölür, Sen Uçuşu Hatırla' sözünden yola çıkarak yazdığı yeni parçanın müziğinde de Tuğkan'ın imzası var. Düzenlemesini Alper Gemici'nin üstlendiği parçanın mastering'leri Utku Ünsal'a emanet edilmiş.







Şarkıya Mustafa Köksalan yönetmenliğinde hem sıradışı hem de duygusal bir klip çeken Tuğkan, yapay zeka yardımı ile kendi küçüklük fotoğraflarının içerisine girmiş. Fotoğraf karelerinde şarkı söyleyen Tuğkan, izleyicileri kendi çocuklukları üzerinden de melankolik bir yolculuğa çıkarmayı başarmış. Tuğkan'ın 'Kuş Ölür' şarkısının klibini mutlaka izlemelisiniz.



31 YILLIK ŞARKIYA SALİ YORUMU

Ziynet Sali, geçtiğimiz haftalarda 'Daha Nasıl Sevebilirim' adlı şarkısını yayınladı. Şarkı seçimleriyle hep takdir ettiğim Sali; cover şarkı seçiminde de ters köşe ve doğru bir seçim yapmayı başarmış.







Gülden Karaböcek'in 1993 yılında seslendirdiği 'Daha Nasıl Sevebilirim'i Mustafa Ceceli'nin düzenlemesiyle yeniden yorumlamış. Cover şarkıların 90'lar ve 2000'ler pop üzerinden yürüdüğü bir dönemde cover şarkı algısına başka bir bakış açısı getirdiği için Ziynet Sali'yi tebrik ediyorum.