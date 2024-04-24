Söz yazarı, besteci ve yorumcu Cem Belevi, kariyerinin yeni döneminde yeni şarkılardan oluşan albüm hazırlığı içinde. Bugüne kadar pop müzikte önemli bir yere sahip olan sanatçı, yeni nesil aranjörlerle çalışarak üretimini farklı bir boyuta taşıyor.







Belevi'nin yıl içinde yayınlamayı planladığı 'Zıt' albümünden şarkıları gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz ay yayınlanan albümün ilk teklisi 'Zehirlendim'den sonra sıra 'Beni Bi Salın'a geldi. Günümüzün zorlaşan yaşam koşullarıyla mücadele eden ve üzerine bir de dayatmalar eklenen bir adamın haklı isyanını anlatan hikayesi ve dark pop öğelerinden oluşan sound'uyla 'Beni Bi Salın!' dikkat çekecek.

Söz ve bestesi Belevi'ye ait şarkının düzenlemesi Esad Fidan-İbrahim Küçükoğlu imzalı. Belevi, şarkının klibindeki performansıyla da oyunculuğunu konuşturuyor. Klibi, Cumhur Kaplan yönetti.







7 YIL SONRA POPÜLER OLDU

Semra San'ın unutulmaz şarkısı 'Özür Diliyorum Aşktan', 7 yıl sonra yeniden popülerlik kazandı. İnsanlar, bu duygusal şarkıyı tekrar keşfetmeye ve dinlemeye başladı.

'Özür Diliyorum Aşktan', San'ın kariyerinde önemli bir dönemeç olan bir şarkıydı. Ancak, zaman içinde unutulmuş gibi görünüyordu. Ancak son zamanlarda, şarkı tekrar gündeme gelmeye başladı ve dinleyicilerin ilgisini çekmeye başladı.

Şarkının yeniden popüler hale gelmesinin nedeni ise çeşitli dizi ve filmlerde kullanılması. Bazıları, şarkının zamanın ruhunu yansıttığını, şarkı sayesinde insanların duygusal bağ kurdukları bir döneme geri dönüş yaptıklarını söylüyor. Şarkının duygusal sözleri, özgün ve etkileyici melodisi sayesinde önümüzdeki dönemlerde daha da ilgi göreceğini düşünüyorum.

'Özür Diliyorum Aşktan', şu anda müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor ve dinleyiciler tarafından sıkça paylaşılıyor. Semra San hayranları ise de şarkının yeniden canlanmasıyla mutlu olduklarını söylüyorlar.

Bu arada bu beklenmedik dönüş, San'ın müzikal etkisinin devam ettiğini ve şarkılarının insanların kalplerinde yer edindiğini gösterdi.







GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNİN MEYVESİ: 'KOYU SİYAH'

Türkiye'nin önde gelen rap müzik sanatçılarından biri olan No.1, dinamik ve etkileyici tarzıyla piyasaya çıkardığı yeni şarkısı 'Koyu Siyah' ile hayranlarını bir kez daha mest etti.

Bu kez, Doruk Ereşter ile işbirliği yapan sanatçı, müzik sahnesine güçlü bir giriş yaparak adından sıkça söz ettiriyor.

'Koyu Siyah'; No.1'in özgün tarzını ve Doruk Ereşter'in müzikal dokunuşunu bir araya getiren özel bir şarkı. Güçlü bir ritim, etkileyici sözler ve başarılı prodüksiyonla desteklenen şarkı, müzik listelerinde dinleyicilerden büyük beğeni topluyor.

Beat'i de No.1'e ait olan 'Koyu Siyah'; rap müziğin derinliklerine inerek dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Benim de şu sıralar çok sık dinlediğim bir şarkı...