Sinan Akçıl Avrupa’nın göbeğinde İsrail’e ayar verdi: Fransız polisi bile alkışladı

Sinan Akçıl, Fransa’da Rouen Açıkhava Festivali’ne katıldı. Sahnede yaptığı Fransızca konuşmada soykırımcı İsrail’e ve katil Netanyahu’ya seslenen Akçıl, “Acilen bu vahşete son verin! Yaşasın özgür Filistin!” diye bağırdı. Akçıl, o an yaşananları GÜNAYDIN’a anlattı

'BEBEKLERİ ÖLDÜRMEYİN!'

Sinan Akçıl, Fransa konserinde İsrail'e meydan okudu! Ünlü sanatçı, seyirciye Fransızca olarak şöyle seslendi: "Buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Ama bunları Fransızca söyleyeceğim ki, belki daha iyi anlarlar.









Beni dinle İsrail! Beni dinle Binyamin Netanyahu! Acilen bu vahşete son verin! Acilen Filistinli çocukları ve bebekleri öldürmeyi durdurun. Bütün Türkiye, Filistin ile beraber. Yaşasın özgür Filistin!"









'İSYANIMI DİLE GETİRDİM'

Akçıl, o anları GÜNAYDIN'a anlattı: "Fransız polisleri de beni izlerken içimden gelen bir konuşma yaptım. Amacım isyanımı, Avrupa'nın göbeğinde dile getirmekti. Etkili olması için iyi bildiğim Fransızca'yı kullandım. Konuşma sonrası polislerin de beni şiddetle alkışladığını görünce mutlu oldum. Çıkışta Fransız kanalları röportaj istedi ama onlara 'Gerekeni sahnede söyledim' dedim."