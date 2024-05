Dijital mecraların listelerinde başarıyı yakalayan birçok sanatçı, bu performansı ya bilet satamayarak ya da dinleyicinin umduğunu karşılayamayarak sahnelere yansıtamıyor. Sahnede başarılı olan birçok sanatçı da, dijitalde aynı başarıyı gösteremiyor. Ama istisnalar elbette var. Geçtiğimiz cumartesi Bostancı'da gerçekleşen Derya Uluğ konserine gittim. Hull City'li milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın eşi Rojin de konserdeydi.







Gecenin biletleri tükenmiş, salon tamamen doluydu. Ardından ışıklar kapandı ve Derya Uluğ sahneye çıktı. Sahne tasarımından sahne kıyafetlerine, repertuvarından şarkıların aranjelerine kadar özenle hazırlanmış, seyirciyi hop oturtup hop kaldıran bir konser izledim. Derya'nın bir pop şarkıcısı olarak dijital mecralardaki başarıları zaten ortada... Şahit olduğum konserle Derya'nın sahnede neler yapabildiğini görmek de keyifli bir deneyim oldu. Derya, başarısını her iki alanda da kanıtlamış durumda. Her yerden emin adımlarla yürüyor ve bu işi iyi biliyor.











HANDE YAPIMCILIĞA İYİ BAŞLADI!

Hande Ünsal şarkıcılık, söz yazarlığı ve bestecilik gibi özellikleriyle Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olmayı başardı. Şimdi bu müzik özelliklerinin yanına bir de yapımcılık sıfatını ekledi. Bu kulvar bambaşka bir kulvar, zor bir yol. Ama Hande bunu da başarabileceğinin ilk sinyalini bana verdi. Yapım şirketinden çıkan ilk sanatçısı ise İbrahim Başaran oldu. Genç sanatçı 'Aşktan Mıymış?' isimli şarkısıyla benden geçer not aldı. Haliyle Hande Ünsal'ın yapımcılık kariyeri bence iyi başladı. İkisinin de yolu açık olsun.









ALTUĞ BU İŞİN HAKKINI VERİYOR!

Emre Altuğ üretmeye, çalışmaya tam gaz devam ediyor. Son olarak yeni şarkısı 'Tatildeyim'i müzikseverlerle buluşturan Altuğ, bu yıl 2 yeni şarkı yayınladı. Öğrendiğim kadarıyla sene sonuna kadar çıkaracağı 3 şarkısı da hazır... Benim de daha önce değindiğim 'Kayahan Şarkıları' projesiyle muhteşem bir konser veren Altuğ, her hafta verdiği konserler, dizi çekimleri, seslendirme yaptığı projeler derken durmuyor. En önemlisi de yaptığı her işi layıkıyla yapıyor. Son şarkısı 'Tatildeyim' ve klibi özellikle tavsiyemdir.