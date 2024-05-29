Son zamanların yükselen isimlerinden olan Çağan Şengül, başarısını artırarak devam ettiriyor. Sanatçı, sevenlerinin karşısına yeni teklisi 'Yokmuş Sevenim Senden Önce' ile çıktı. Art arda çıkardığı teklilerle yeteneğini bir kez daha gözler önüne seren Şengül, yaptığı cover'larla da adından sıkça söz ettiriyor. Yoğun bir konser temposunda olan Çağan Şengül, yeni şarkısının söz ve müziğine kendi imzasını atarken, düzenlemede ise Burak Bedirli'nin imzası bulunuyor.







'Yokmuş Sevenim Senden Önce' adlı teklisini dinleyenler, şarkının duygusal yoğunluğuna ve Şengül'ün kendine has tarzını ortaya koymasına hayran kalacak diye düşünüyorum. Bu arada sanatçının şarkılarında kendi yaşamından ve duygularından ilham aldığı biliniyor. 'Yokmuş Sevenim Senden Önce' de bu geleneği bozmayarak dinleyicilere samimi ve derin bir müzik deneyimi sunuyor. Müziğiyle hem gençlere hem de geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Şengül'ün bu yeni teklisinin, müzik listelerinde üst sıralarda yer alacağına ve dinleyicilerin beğenisini kazanacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor. Sanatçının hayranları, şarkının yayınlanmasını sabırsızlıkla beklerken, müzik dünyası da Şengül'den gelen bu yeni hitin yankılarını merakla takip ediyor.



HARBİYE'DE HEM GÖRSEL HEM İŞİTSEL ŞOV

Gökhan Özen, Harbiye Açıkhava'da ilk kez dinleyicileriyle buluştu. Yeni şarkısı 'Sağım Solum Aşk' ile müzik listelerinde başarı elde eden Özen, bu konsere iki ayda hazırlandı.







Kariyerinin başlarında, 21 yaşındayken Harbiye'de konser verme teklifi aldığını aktaran Özen, kazancının tamamını organizasyon şirketinin istemesi nedeniyle teklifi kabul etmediğini belirtti. Üç saat süren konserde yüksek tempolu bir performans sergileyen popçu, yağmurun şiddetlenmesine rağmen kendisini izleyen hayranlarına teşekkür etti. Hem görsel hem işitsel bir şov sunan Özen, Müslüm Gürses'in 'Senden Vazgeçmem' şarkısını yorumladı. Konserin finalinde, kariyerinin ilk çıkış parçası 'Aramazsan Arama' ile sahne alan Özen'e, Harbiye'yi dolduran binlerce kişi eşlik etti.



EDDA'NIN FARKI TARZI

Edda Dora ilk single çalışması 'Aşk'la dikkatimi çekmişti. Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı 'Üzmüşler Seni'yi yayınladı güzel şarkıcı. Edda Dora'nın dikkatimi çekme sebebi farklı tarzı... Pop müzik yapıyor ama alternatif ve global bir müzik tarzı var.







Bir tarafta rap bir tarafta pop diğer yanda arabesk... Spontan giden müzik piyasasında iyi ya da kötü farklı sesler ve tarzlara biraz hasret kaldık. Önümüzdeki dönemde bunun gibi farklı projeleri umarım daha sık görürüz.