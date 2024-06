Harbiye Açıkhava'da önceki gün Buray'ın konserindeydim. Açıkçası Buray'ı ilk defa canlı izledim ve iyi ki de Harbiye'de izleme şansım olmuş diyebilirim.

Buray'ın yeteneği ve beyefendiliği zaten tartışılmaz. Onunla ilgili söyleyebileceğim ve altını kalın çizerek belirtebileceğim en önemli şey, bir şarkısıyla yıldızı parlayan ama bu şarkıya güvenip yan yatmayan, çok çalışkan, çok üretken ve dopdolu bir star olması. 'Star' kelimesini özellikle seçerek kullanıyorum; gelişigüzel yazılmış bir kelime değil... Bildiğim, gördüğüm, takip ettiğim ve dün gece izlediğim Buray tam anlamıyla bir star.







Dün gece sadece sahnede Buray'ın bir yıldız gibi parlaması değil, seyirciyle olan kontağı da dikkatimden kaçmadı. Aralarında bambaşka bir ilişki var ve bunu fark ettim. Genç şarkıcı da bu güzel sinerjiye layık olabilmek için konserine gerek görsel şovlarla, gerek canlı performansıyla, gerekse hazırladığı sürprizlerle oldukça ciddi hazırlanmış. Binlerce kişinin karşısında akustik bir performans sergilemek kolay değildir. Buray, konserin bir kısmını bu konseptle hazırlamış ve çok da iyi etmiş. Sahnede olduğu her dakika gerçekten bir star izledim. Ama sadece sahnedeki haliyle değil, ilk çıkışıyla da hepimizden büyük alkış aldı. Uzay mekiğine benzer bir şeyle sahneye havadan iniş yapan Buray, dakikalarca alkışlandı.

Konserin sonunda şunu fark ettim; seyirci asla oradan ayrılmak istemedi ve Buray da sahneden kulise geri dönmek istemedi. Bunun adı nedir biliyor musunuz? İşte bunun adı aşk.

Bu arada, kendisini izlemeye gelen Ceren Gündoğdu'yu sahneye davet etti. Ceren de sesiyle beni çok etkileyen isimlerden biri. Dün gece de Buray ile çok güzel bir düet yaptılar.

Ne diyeyim, onlarca konsere gidiyorum, yüzlerce konsere gidiyorum; hepsi birbirinden farklı lezzet bırakıyor ruhumda. Ama Buray'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir müzik insanı olarak çok keyif aldım. Doludizgin ürettiği ve doludizgin gittiği bu müzik yolculuğunda her daim takibimde olacak bir isim Buray.



YENİ SES YENİ YORUM

Okuyucularım bilirler; yeni sesleri, eşsiz yetenekleri ve işini iyi yapmaya çalışan müzisyenleri köşeme taşımaya gayret gösteririm. Bu bağlamda, geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşımın davetiyle Ceren Gündoğdu konserine katıldım. Türk Halk Müziği korosunun şefi olan Zafer Gündoğdu'nun kızı olduğunu öğrendiğim Ceren, sahnede harikalar yarattı.







Seçtiği şarkılar, şarkı aralarındaki samimi konuşmaları benden tam not aldı. Bazı şarkıları piyanosunun başına geçerek seslendiren Gündoğdu'nun birçok şarkısında dinleyici kendisine eşlik etti. Bu da gösteriyor ki, şimdiden hatırı sayılır bir kitle oluşturmuş durumda. Şarkılarının söz ve bestelerinin kendisine ait olduğunu öğrendiğimde, yeteneğine hayranlığım daha arttı. Eşinin trompeti ile eşlik ettiği şarkıcıyı, konserin sonuna kadar keyifle dinledim.



SAGOPA KAJMER'İN ACI GÜNÜ

Sevilen rapçi Sagopa Kajmer'in uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Ünlü rapçi Ceza da Sagopa Kajmer'e başsağlığı diledi. Ayrıca, birçok seveni ve rapçi dostlarından da birçok başsağlığı mesajı geldi.







Anne Serpil Özyavuz, Samsun'da defnedildi ve Sagopa Kajmer'in yakın dostları bu üzücü gününde ona destek oldular. Sagopa'ya ben de başsağlığı dileklerimi sunarım.