K-Pop dünyasının parlayan yıldızı ve Blackpink grubunun yetenekli üyesi Lisa, yeni single'ı 'Rockstar' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Bu parça, Lisa'nın sadece bir müzisyen olarak değil, aynı zamanda bir stil ikonu ve dansçı olarak da ne kadar çok yönlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Lisa'nın 'Rockstar'ı duyuru şekli bile bir başka olaydı. Henüz yeni açtığı sosyal medya hesabıyla, 2 saat 18 dakika içinde 1 milyon takipçi kazanarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Bu bile Lisa'nın global pop kültüründeki yerini ve hayranlarının ona olan sevgisini kanıtlıyor.

Bu arada Lisa'nın yılın başında kurduğu menajerlik şirketi, şarkıcının müzik ve diğer sanat alanlarındaki vizyonunu sergilemek için bir platform oluşturma amacı taşıyor. Bu da Lisa'nın gelecekteki projeleri için bizlere büyük beklentiler sunuyor.









Öte yandan Lisa, kariyerinde yeni bir sayfa açarken, sadece müzikte değil, stil ve dans alanlarında da sınırları zorlamaya devam ediyor. 'Rockstar', enerjik ritimleri ve Lisa'nın kendine has tarzıyla dikkat çekiyor. Lisa'nın sanatçı kimliğini daha da pekiştirecek olan 'Rockstar'ı dinlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu parça, Lisa'nın müzik kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Yetenekli sanatçının gelecekte neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.



DOĞU EZGİLERİ RAP'LE BULUŞUYOR

Benim de yakından tanıdığım rapçi Zen-G, yeni şarkısı 'Keje'yi çıkardı. Bu şarkıda, yine beklenenin üstünde bir performans sergiliyor şarkıcı. Hem hüzünlü hem enerjik olan 'Keje', Kürtçe'de sarışın kız çocuğu anlamına geliyor.







'Eşkıya' filminden etkilenen Zen-G, şarkısında Doğu Anadolu ezgilerini afro ritimleri ve rap'le buluşturmuş, çok güzel olmuş.



'RONDO' HERKESİ HOPLATIP ZIPLATACAK

Şarkıcı Jeff Redd'in büyük ilgi gören yeni albümü 'Sevimsiz' için seçtiği çıkış şarkısı 'Rondo' oldu. Şarkının beat'ini Tarık Çetin ve Nuki yapmış, yönetmen koltuğunda ise Mario Sanchez oturuyor.









Şarkının lirik açıdan pek derinliği bulunmuyor fakat enerji bakımından hepimizi hoplatıp zıplatacak bir parça. Şarkının adının 'Rondo' olma sebebi ise İtalyan rapçi Rondodasosa tarzında bağırarak okuması. Şu anda albümün en çok dinlenen parçalarından biri olan 'Rondo'yu mutlaka dinleyin.