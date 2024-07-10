Son zamanlarda en çok dinlediğim rapçi Decrat. Decrat'ın müzikseverlere farklı ve renkli bir müzikal deneyim sunmak amacıyla hazırladığı 'Beyhude' isimli EP albümü, şarkıcının müziğindeki çeşitliliği ve yenilikçi yaklaşımı bir kez daha gözler önüne seriyor.









Albümün çıkış parçası ise Canbay & Wolker düeti olan 'Firuze'. Şarkının "Başımıza binbir bela açtın Firuze/ Yanar mahalle saçın tarar Firuze' gibi sözleri dikkat çekiyor. Daha önce stüdyoda dinlediğim bu parça, farklı bir tonda yeniden hazırlanmış ve bu hali çok daha iyi olmuş.

Canbay, nakaratı çok iyi bir ses rengi ile ortaya koymuş. Wolker'ın okuma tarzı da değişik ve çok başarılı. Parça, renkli ve akılda kalıcı melodisiyle dikkat çekiyor.







Albümdeki diğer şarkılar ise 'Günahım Bana Kalsın', 'Battal Gazi' (Ft. Burak Gassanov), 'Sevdam İnadına', 'Neye Yarar', 'Alışamadım'. Decrat, bu beş parçada da farklı duygular ve hikayeler sunarak müzikal yelpazesini genişletiyor. Her biri kendi tarzında eğlenceli olan bu şarkılar, albümün öne çıkan çalışmaları arasında.



BUSE İLE DUYGUSAL YOLCULUĞA HAZIR MISINIZ?

Müziğin parlayan yıldızlarından Buse Özgel, yeni şarkısı 'Hayra Yorma'yı müzikseverlerle buluşturdu. Bu afro house türündeki şarkı, dinleyicilerini derin bir duygusal yolculuğa davet ediyor. Şarkının söz ve müziği Zeynep Melisa Gülen'e ait.









Aşkın karmaşıklığını ve farkındalığı yüksek bir kadının duygularını anlatan şarkının düzenlemesi Nurettin Çolak'a, mix ve mastering işlemleri ise Utku Ünsal'a ait. Duygusal bağ kuracağınız bu parçayı dinlemenizi tavsiye ederim.



AYBEN'DEN SES GETİREN YENİ TEKLİ

Rap severlerin merakla beklediği Ayben'in yeni şarkısı 'Anlat Madem' tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının sözleri Ayben'e, müziği ise Yotam Shimon'a ait. Ayben, bu şarkıyla dinleyicileriyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşarken, yeni şarkılar üzerinde çalıştığını da müjdeledi.









Geçtiğimiz günlerde Belçika'da sahne alan sanatçı, "Muhteşem kadınlarla bir şarkı kaydettik, yakın zamanda sizlerle buluşacak" diyerek global çapta etki yaratacak yeni bir projenin sinyallerini verdi. 'Anlat Madem'in klip çekimleri de Belçika'da gerçekleşti.