Sinan Akçıl, Paris’teki LGBT rezaletine ses çıkarmayan meslektaşlarını eleştirdi

Sinan Akçıl, Paris Olimpiyatları’nın açılışındaki LGBT dayatmasına meslektaşlarının sessiz kalma nedenini şöyle özetledi: “Çoğu sanatçı suya sabuna dokunmayı sevmez, lobilerden korkar ve kimseye sevimsiz görünmek istemez!”

'OLİMPİYATLARA GÖLGE DÜŞTÜ'

Sinan Akçıl, Paris Olimpiyatları'nın açılış törenini izlerken yaşadığı şoku GÜNAYDIN'a anlattı: "Töreni izlerken hayretler içinde kaldım. Fransız lisesi mezunu biri olarak şaşırdım. Çünkü benim zamanımda okulda geleneklerine bağlı muhafazakar hocalar vardı, Fransız toplumu da öyleydi. Törenin büyük bölümünde LGBT propagandası ve dini değerlere saygısızlık yapıldı. Eurovision'dan sonra olimpiyatlara da gölge düştü."









'MAALESEF DURUM BU'

Akçıl, tüm dünyadan tepki çeken olimpiyat açılışına sanat dünyasının ses çıkarmamasını da değerlendirdi. Akçıl, "Ne yazık ki çoğu sanatçı suya sabuna dokunmayı sevmez, her zaman lobilerden korkar ve kimseye sevimsiz görünmek istemez! Halkın sesi olmaktansa belli bir kesimin sessizliği olurlar. Bazı arkadaşlarımı tenzih ederim ama maalesef durum bu!"









SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

ŞEYTANİ PLAN

DÜNYA korkunç bir yere sürükleniyor. LGBT'nin faşistçe her platformda insanlığa dayatıldığı, Gazze'de aylardır bebek çocuk demeden soykırım yapan terör devletinin delicesine alkışlandığı dünya bitmiş!

PARİS Olimpiyat açılışında LGBT propagandası yapıldı. Batı çürüyor!

BÖYLE bir rezillik olamaz. Olimpiyat adı altında LGBT propagandası yapılmıştır. Gelecek nesillerimizi bu şeytani planlardan korumak için susmamalıyız!